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58 минут назад

В Польше запретили идеологию украинских националистов

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#Польша #запрет #Украина #национализм
В Польше запретили идеологию украинских националистов

Верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Сенат Польши принял закон, согласно которому будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими. За подобные высказывания, а также, за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока, - передает "Интерфакс".

Большинством голосов польские сенаторы приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.

В пятницу 26 января документ был одобрен нижней палатой парламента.

Закон теперь должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Закон вводит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на поляков вину за якобы соучастие преступлениям нацистской Германии, в том числе геноцид евреев в Европе.

Такое же наказание закон предусматривает за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

Как отмечалось ранее, многие поляки считают, что фраза "польские лагеря смерти" подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей. Издание The Gurdian ранее констатировало, что законопроект станет предпосылкой для уголовного преследования любого, кто не согласен с принятым на государственном уровне мнением, что поляки были исключительно героями в ходе войны и никаким образом не были соучастниками в преступлениях нацистов.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жесткой критикой в отношении законопроекта. "Я категорически возражаю против этого. Нельзя изменить историю, нельзя отрицать Холокост", - приводит слова Нетаньяху "Би-би-си".

Президент Польши Дуда в телевизионном интервью заявил, что его страна не может отступить и она имеет право "защищать историческую правду".

Министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет, в свою очередь, заявил: "Это исторический факт, что многие поляки помогали убивать евреев, выдавали их нацистам, издевались над ними и даже убивали их во время и после Холокоста". Он также подчеркнул, что фразу "польские концлагеря" действительно можно понимать по-разному.

"Такой же исторический факт и то, что это немецкие нацисты инициировали, планировали и строили лагеря смерти в Польше", - заявил Бенет.

Польские власти в ответ заверили, что закон не должен ограничивать исследования и обсуждения Холокоста. При этом заместитель министра юстиции Патрик Яки, который является одним из авторов законопроекта, отметил, что возражения Израиля доказывают необходимость принятия документа.

"Высокопоставленные израильские политики и СМИ нападают на нас из-за закона. В довершение всего они заявляют, что поляки тоже ответственны за Холокост. Это доказывает, как нужен такой закон", - заявил он.

Около 1,1 млн человек, большинство из которых евреи, погибли или были убиты в польском Освенциме. Концлагерь был освобожден советскими войсками в 1945 году.
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#Польша #запрет #Украина #национализм

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