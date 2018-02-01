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В Польше запретили идеологию украинских националистов
Верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.
Большинством голосов польские сенаторы приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.
В пятницу 26 января документ был одобрен нижней палатой парламента.
Закон теперь должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
Закон вводит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на поляков вину за якобы соучастие преступлениям нацистской Германии, в том числе геноцид евреев в Европе.
Такое же наказание закон предусматривает за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.
Как отмечалось ранее, многие поляки считают, что фраза "польские лагеря смерти" подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей. Издание The Gurdian ранее констатировало, что законопроект станет предпосылкой для уголовного преследования любого, кто не согласен с принятым на государственном уровне мнением, что поляки были исключительно героями в ходе войны и никаким образом не были соучастниками в преступлениях нацистов.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жесткой критикой в отношении законопроекта. "Я категорически возражаю против этого. Нельзя изменить историю, нельзя отрицать Холокост", - приводит слова Нетаньяху "Би-би-си".
Президент Польши Дуда в телевизионном интервью заявил, что его страна не может отступить и она имеет право "защищать историческую правду".
Министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет, в свою очередь, заявил: "Это исторический факт, что многие поляки помогали убивать евреев, выдавали их нацистам, издевались над ними и даже убивали их во время и после Холокоста". Он также подчеркнул, что фразу "польские концлагеря" действительно можно понимать по-разному.
"Такой же исторический факт и то, что это немецкие нацисты инициировали, планировали и строили лагеря смерти в Польше", - заявил Бенет.
Польские власти в ответ заверили, что закон не должен ограничивать исследования и обсуждения Холокоста. При этом заместитель министра юстиции Патрик Яки, который является одним из авторов законопроекта, отметил, что возражения Израиля доказывают необходимость принятия документа.
"Высокопоставленные израильские политики и СМИ нападают на нас из-за закона. В довершение всего они заявляют, что поляки тоже ответственны за Холокост. Это доказывает, как нужен такой закон", - заявил он.
Около 1,1 млн человек, большинство из которых евреи, погибли или были убиты в польском Освенциме. Концлагерь был освобожден советскими войсками в 1945 году.