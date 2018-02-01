Липецкую область в президентской школе представит жительница Грязинского района

Одиннадцатиклассница, отличница учебы, активистка школы села Казинка Грязинского района Александра Герасименко поедет в образовательный центр "Сириус" города Сочи, созданный для одаренных детей Президентом, на литературную смену.



В 2017 году Александра Герасименко побеждала в областном пушкинском фестивале в номинации "Проза", в районном этапе Всероссийского фольклорного конкурса и конкурсе чтецов, становилась лауреатом I степени районного конкурса молодых вокалистов и лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества в номинации "Эстрадный вокал", сообщили в администрации Грязинского района.



Сельская школьница представит в "Сириусе" Липецкую область, соответственно, Грязинский район.



Фото: slgarden.ru





