Общество

сегодня, 11:15

Липецкую область в президентской школе представит жительница Грязинского района

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#"Сириус"
Липецкую область в президентской школе представит жительница Грязинского района

Одиннадцатиклассница, отличница учебы, активистка школы села Казинка Грязинского района Александра Герасименко поедет в образовательный центр "Сириус" города Сочи, созданный для одаренных детей Президентом, на литературную смену.


В 2017 году Александра Герасименко побеждала в областном пушкинском фестивале в номинации "Проза", в районном этапе Всероссийского фольклорного конкурса и конкурсе чтецов, становилась лауреатом I степени районного конкурса молодых вокалистов и лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества в номинации "Эстрадный вокал", сообщили в администрации Грязинского района.

 Сельская школьница представит в "Сириусе" Липецкую область, соответственно, Грязинский район.

Фото: slgarden.ru


1 351
#"Сириус"

Комментарии (1)

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Угу...

5 минут назад
Смена уже с 30 января. А она только представит... Прогуливает?
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