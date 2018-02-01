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США опубликовали новые видео перехвата российским СУ-27 американского самолета
ВМС США опубликовали несколько дополнительных видео, на которых видно, как российский истребитель Су-27 осуществляет перехват самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Ссылки на видеохостинг YouTube опубликованы на сайте Шестого флота США.
«Видео показывает, что Су-27 осуществляет перехват на очень коротком расстоянии, на той же высоте, временами сокращая расстояние между крыльями до пяти футов (около 1,5 метра). Для российского самолета подобный маневр является небезопасным. Малейшая ошибка перехватывающего приведет к катастрофическим последствиям», — приводит сайт слова командующего 67-й оперативной группой войск капитана Билла Эллиса.
Ранее 29 января Минобороны России опровергло «опасный» перехват. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в министерстве, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы. Американские СМИ утверждали, что разведчик вынужден был прекратить миссию преждевременно.
Перехват самолета-разведчика EP-3 ВМС США был выполнен российским истребителем Су-27 на допустимом расстоянии; публикация новых видеоматериалов является нагнетанием политической обстановки, - заявил РИА-Новости в четверг бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко.
Утверждается, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 приблизился к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность. Маневр российского истребителя ВВС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".
"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", — сказал Белоножко.
По его словам, "турбулентность может быть". "Встряхнет немножко — и все. Ничего страшного не произошло абсолютно. Это нагнетание обстановки. Политика есть политика", — отметил генерал-полковник.
По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", — заключил Белоножко.
Инцидент произошел в понедельник над Черным морем вблизи границ России. Представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя его, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".
Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, - подчеркнули в Москве.
«Видео показывает, что Су-27 осуществляет перехват на очень коротком расстоянии, на той же высоте, временами сокращая расстояние между крыльями до пяти футов (около 1,5 метра). Для российского самолета подобный маневр является небезопасным. Малейшая ошибка перехватывающего приведет к катастрофическим последствиям», — приводит сайт слова командующего 67-й оперативной группой войск капитана Билла Эллиса.
Ранее 29 января Минобороны России опровергло «опасный» перехват. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в министерстве, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы. Американские СМИ утверждали, что разведчик вынужден был прекратить миссию преждевременно.
Перехват самолета-разведчика EP-3 ВМС США был выполнен российским истребителем Су-27 на допустимом расстоянии; публикация новых видеоматериалов является нагнетанием политической обстановки, - заявил РИА-Новости в четверг бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко.
Утверждается, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 приблизился к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность. Маневр российского истребителя ВВС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".
"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", — сказал Белоножко.
По его словам, "турбулентность может быть". "Встряхнет немножко — и все. Ничего страшного не произошло абсолютно. Это нагнетание обстановки. Политика есть политика", — отметил генерал-полковник.
По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", — заключил Белоножко.
Инцидент произошел в понедельник над Черным морем вблизи границ России. Представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя его, обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".
Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли утверждения американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны, - подчеркнули в Москве.