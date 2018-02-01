Чиновники в январе больше всего покупали лекарства

В топ заказчиков вошли учреждения здравоохранения.

Единая информационная система в сфере государственных закупок предоставила данные топ-рейтинга заказчиков по сведениям за январь 2018 года. Оказалось, что в Липецкой области чиновники чаще всего заключали тендеры на поставку товаров для сферы здравоохранения.



Лидером топ-рейтинга по сумме контрактов оказалось управление здравоохранения Липецкой области с заказами на 92,5 млн рублей. Вторую строчку заняло отделение фонда социального страхования с 69,4 млн рублей. Топ-3 закрывает липецкая городская больница скорой медицинской помощи с тендерами на 63 млн. Также в первую пятерку попали областная клиническая больница (46,5 млн рублей) и ОГУП «Липецкдоравтоцентр» (43,5 млн рублей).



Первую строчку в топе заказчиков по количеству закупок также заняло управление здравоохранения Липецкой области — 34 тендера. Вторая строка — за управлением благоустройства Липецка и его 30 закупками. Топ-3 закрывает комитет бухгалтерского учета и отчетности Ельца, оформивший также 30 тендеров. В лидеры попали региональное управление Следственного комитета (29 закупок) и ОБУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» (21).



Самой затратной закупкой оказался тендер ОГУП «Липецкдоравтоцентр», который за 43,3 млн рублей заказал у единственного подрядчика услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению. 20,4 млн рублей освоил «Липецкий областной онкологический диспансер»; там заказали концентрат для приготовления раствора. Топ-3 закрывает тендер на 20 млн рублей от ОБУ «Эксплуатация областной собственности». Закупка касается энергоснабжения.