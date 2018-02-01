Общество

сегодня, 11:05

Чиновники в январе больше всего покупали лекарства

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#тендер #рейтинг #закупки
Чиновники в январе больше всего покупали лекарства

В топ заказчиков вошли учреждения здравоохранения.

Единая информационная система в сфере государственных закупок предоставила данные топ-рейтинга заказчиков по сведениям за январь 2018 года. Оказалось, что в Липецкой области чиновники чаще всего заключали тендеры на поставку товаров для сферы здравоохранения.

Лидером топ-рейтинга по сумме контрактов оказалось управление здравоохранения Липецкой области с заказами на 92,5 млн рублей. Вторую строчку заняло отделение фонда социального страхования с 69,4 млн рублей. Топ-3 закрывает липецкая городская больница скорой медицинской помощи с тендерами на 63 млн. Также в первую пятерку попали областная клиническая больница (46,5 млн рублей) и ОГУП «Липецкдоравтоцентр» (43,5 млн рублей).

Первую строчку в топе заказчиков по количеству закупок также заняло управление здравоохранения Липецкой области — 34 тендера. Вторая строка — за управлением благоустройства Липецка и его 30 закупками. Топ-3 закрывает комитет бухгалтерского учета и отчетности Ельца, оформивший также 30 тендеров. В лидеры попали региональное управление Следственного комитета (29 закупок) и ОБУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» (21).

Самой затратной закупкой оказался тендер ОГУП «Липецкдоравтоцентр», который за 43,3 млн рублей заказал у единственного подрядчика услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению. 20,4 млн рублей освоил «Липецкий областной онкологический диспансер»; там заказали концентрат для приготовления раствора. Топ-3 закрывает тендер на 20 млн рублей от ОБУ «Эксплуатация областной собственности». Закупка касается энергоснабжения.
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#тендер #рейтинг #закупки

Комментарии (1)

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ольга

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