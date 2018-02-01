Культура

сегодня, 10:59

Липецкие оркестры готовят новые программы

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#музыка #оркестр
Липецкие оркестры готовят новые программы

Духовой и симфонический оркестры готовят новые программы.

В преддверии 23 февраля в зале Липецкого Дома музыки состоится  праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, лауреат Всероссийского конкурса, дипломант международного фестиваля Липецкий духовой оркестр под руководством главного дирижера, заслуженного артиста России Александра Калмыкова представит   программу, созданную в год столетия Красной Армии. Музыканты коллектива назвали её «Служу Отечеству!», включив в нее золотые страницы отечественной военной музыки и песенной классики М.Кюсса, Э.Ханка, В.Мурадели, К.Листова, А.Новикова, О.Газманова. В концерте примут участие популярные артисты нашего города. Музыкальный вечер пройдет 21 февраля.

А уже 2 февраля в Липецком Доме музыкиновую программу презентует Липецкий симфонический оркестр под управлением главного дирижера Константина Баркова. В программе «Femme fatale»  прозвучат сочинения французского композитора Жоржа Бизе, рожденные феноменом «роковой женщины»-cюиты из музыки к драме «Арлезианка» и оперы «Кармен». Оба сочинения- вершины в творчестве композитора, и одни из самых популярных произведений в мировой музыкальной литературе, они пользуются неизменной слушательской любовью.

Также 6 февраля Липецкий симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Тупикова представит программу «Золотые страницы симфонической классики». Прозвучат  шедевры русских композиторов: Увертюра к балету «Волшебный барабан» Александра Алябьева, Увертюра к опере «Сон на Волге» Антона Аренского, «Иванова ночь на Лысой горе»  Модеста Мусоргского в оригинальной авторской версии. Солист -  артист оркестра,  лауреат международных конкурсов Сергей Терехов. Украшением программы  станет исполнение  Первого фортепианного концерта Сергея Рахманинова - сочинения, написанного композитором во время учебы в Московской консерватории и посвященного его  двоюродному брату,  педагогу и выдающемуся пианисту Александру Зилоти.

Рахманинов трудился над концертом  на протяжении года – с 1890 по 1891. Главная роль безоговорочно отдана фортепиано, которое не «соревнуется» с оркестром, как предполагает традиционный жанр концерта. Несмотря на то, что Рахманинов написал Первый концерт в 17 лет, виртуозность и масштаб произведения необыкновенны. Впоследствии партитура концерта была переписана – Рахманинов придал своей работе зрелое звучание и завершенность образов.

 


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#музыка #оркестр

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