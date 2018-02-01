42-летний липчанин получил 9 лет за продажу 9 граммов марихуаны

Приговором Советского районного суда Липецка 42-летний мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере, а также незаконном хранении наркотического средства в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, в октябре 2016 года подсудимый собрал на территории области дикорастущую коноплю, которую тайно от семьи хранил в своей квартире.

В декабре того же года 9,45 грамма марихуаны он незаконно продал за 1400 рублей.

Однако сделка состоялась в рамках оперативных мероприятий полиции по выявлению на территории области сбытчиков наркотиков.

В последующем в ходе обыска у него было изъято еще 626,15 грамма марихуаны.

В ходе следствия подсудимому было предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.