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сегодня, 11:02

42-летний липчанин получил 9 лет за продажу 9 граммов марихуаны

7 445
#наркотики
42-летний липчанин получил 9 лет за продажу 9 граммов марихуаны

Приговором Советского районного суда Липецка 42-летний мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере, а также незаконном хранении наркотического средства в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, в октябре 2016 года подсудимый собрал на территории области  дикорастущую коноплю, которую тайно от семьи хранил  в своей квартире.  

В декабре того же года 9,45 грамма марихуаны он незаконно продал за 1400 рублей.

Однако сделка состоялась в рамках оперативных мероприятий полиции по выявлению на территории области сбытчиков наркотиков.

В последующем в ходе обыска у него было изъято еще 626,15 грамма марихуаны. 

В ходе следствия подсудимому было предъявлено обвинение  по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к  9 годам  лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

7 445
#наркотики

Комментарии (7)

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Человек

10 минут назад
Менты вы не работаете. Только делаете вид, В этом районе и десяточка тонированная зелёная занимается!
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полач

13 минут назад
ольга иди в очело
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Менты вы не работаете. Только делаете вид

22 минуты назад
У нас на районе Ц. рынка закладчики ходят как у себя дома и живут в тех же дворах где и торгуют закладками. Всеееееее Все Всееее знают это от детей до бабулек и только МЕНТЫ бездействуют .Постоянно какие то черти конченые уб.л..юдки труться у нас на районе в * закладок и даже не пытаются прятаться. Менты вы ......... короче сидите на попе ровно дальше
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наташа

43 минуты назад
цыганы ЛСД торгуют в открытую и им не чего ПОЧЕМУ?
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ольга

сегодня, 11:23
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Валетов

сегодня, 11:12
Фамилия у осужденного какая??
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 11:11
Когда Тофика на белом Логане * ?
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