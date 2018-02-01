Происшествия

сегодня, 10:54

В Грязях будут судить насильника и вора

6 627
#изнасилование
В Грязях будут судить насильника и вора
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, 22 ноября 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, под благовидным предлогом напросился в гости к несовершеннолетней соседке. Не подозревая о его намерениях, 17-летняя девушка впустила соседа. Воспользовавшись тем, что та находилась в комнате одна, гость применил физическую силу и ее изнасиловал. После чего покинул комнату общежития, но вскоре решил вернуться. Он с силой открыл входную дверь, которую удерживала потерпевшая, и против её воли незаконно проник в помещение с целью продолжить противоправные действия.

Кроме этого, следствием доказаны еще два эпизода его преступной деятельности. Обвиняемый ограбил и обокрал своего соседа после распития с ним спиртных напитков. Воспользовавшись тем, что хозяин комнаты уснул, гость похитил у него шлифовальную машину. А накануне при таких же обстоятельствах на глазах их общего знакомого украл шуруповёрт, причинив своими действиями материальный ущерб в общей сумме 6,5 тысяч рублей

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако следствие к его доводам отнеслось критично и опровергло собранными доказательствами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Следствием также установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Оказалось, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками, имеет устойчивую склонность к совершению противоправных деяний, но на каких-либо профилактических учетах в ОМВД России по Грязинскому району не состоял. С целью предупреждения преступлений, следователем внесено представление об устранении недостатков в работе должностных лиц органов системы профилактики. По результатам рассмотрения данного представления участковый уполномоченный полиции привлечен к дисциплинарной ответственности, а должностным лицам, ответственным за профилактику преступлений, указано на необходимость активизировать работу с жителями района, ведущими антиобщественный образ жизни.
6 627
#изнасилование

Комментарии (6)

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Липчанка

31 минуту назад
Сталин И.В., пусть он твою дочку....
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Борзый

50 минут назад
Пулю в лоб и делу конец! Следущее что он сделает после отсидки так это кого-нибудь завалит... Надо на корню всё * !
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ольга

сегодня, 11:23
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су ка ..

сегодня, 11:20
ну дебил...
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Сталин И.В.

сегодня, 11:13
Опустить козлёнка!
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более подробно....

сегодня, 11:07
Как фамилия насильника? Фамилия потерпевшей? Почему не полная информация?
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