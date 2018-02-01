В Липецке пройдёт конкурс блинов-гигантов

Диаметр блинка должен быть не менее 1 метра.

Парк Победы объявил конкурс «Масленичный блинок». Как сообщает администрация парка, всё, что нужно сделать, это всей семьёй или дружной компанией изготовить масленичный блин и принести его в Парк Победы, до 16 февраля.Авторы самого оригинального масленичного блинка будут награждены 18 февраля на главной сцене Парка Победы ценным подарком.

Как сообщают организаторы , конкурс направлен на повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках, привлечение жителей города к созидательной деятельности, развитие и поддержка творческих инициатив в сфере прикладного творчества, выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных блинков. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы масленичных блинов, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.). Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается.

Но диаметр блинка должен быть не менее 1 метра. Черенок (держак), на который будет закреплён блин, также должен быть не менее 1 метра. Допускается использование для изготовления блинов любых экологически чистых и безопасных материалов, не представляющих опасности для людей и окружающей среды (при выборе материала необходимо учесть, что все блины будут выставлены для осмотра в городском парке культуры и отдыха под открытым небом)

Не допускаются к конкурсу работы, в составе которых есть жидкие, токсичные, взрывоопасные материалы .В изготовлении блинов, возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение. Необходимо предусмотреть возможность установки блина на открытой площадке. Блин должен иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки блина в снежном сугробе , или тяжёлое основание со специальной опорой для установки на земле или асфальте или т.п. Блин должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) или организации,и наименования работы.