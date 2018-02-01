Общество

сегодня, 10:25

Чиновники добились взыскания неосновательного обогащения с яхт-клуба

4 898
#иск #аренда
Чиновники добились взыскания неосновательного обогащения с яхт-клуба

Компания не заплатила за аренду земли.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение регионального управления имущественных и земельных отношений. В иске чиновников к местной организации «Яхт-клуб «Капитан» указано, что она не платила за аренду земли и незаконно обогатилась на этой ситуации.

Как сообщается в решении, управление имущественных и земельных отношений потребовало взыскать с «Капитана» 42 270 рублей за период 1 января 2015 года по 31 марта 2017 года. Чиновники указали, что расчет суммы неосновательного обогащения шел из учета площади застройки земельного участка, на котором находится недостроенный склад. Ответчик свою позицию по вопросу суду не представил. Кроме того, чиновники указали, что договора аренды на участок со складом с организацией заключено не было.

Суд вынес решение в пользу истца. «Капитану» придется либо выплатить 42 270 рублей неосновательного обогащения, либо оспорить решение в Воронеже.
4 898
#иск #аренда

Комментарии (4)

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ольга

58 минут назад
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Неавтофанат

сегодня, 10:55
Ну, да! * jazyk!
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Неавтофанат

сегодня, 10:53
Какое-то слово тёмное, может, "необоснованное"? Вообще юридический * язык не дано понять на слух!
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123

сегодня, 10:33
Т.е. им не выставляли арендную плату своевременно, а как же взыскать, а в разрез все бухгалтерии! чем дальше тем страшнее, основания любые в суд заявлять это ж не правильно!
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