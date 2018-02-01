Чиновники добились взыскания неосновательного обогащения с яхт-клуба

Компания не заплатила за аренду земли.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение регионального управления имущественных и земельных отношений. В иске чиновников к местной организации «Яхт-клуб «Капитан» указано, что она не платила за аренду земли и незаконно обогатилась на этой ситуации.



Как сообщается в решении, управление имущественных и земельных отношений потребовало взыскать с «Капитана» 42 270 рублей за период 1 января 2015 года по 31 марта 2017 года. Чиновники указали, что расчет суммы неосновательного обогащения шел из учета площади застройки земельного участка, на котором находится недостроенный склад. Ответчик свою позицию по вопросу суду не представил. Кроме того, чиновники указали, что договора аренды на участок со складом с организацией заключено не было.



Суд вынес решение в пользу истца. «Капитану» придется либо выплатить 42 270 рублей неосновательного обогащения, либо оспорить решение в Воронеже.