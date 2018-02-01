Авария с автобусом перекрыла движение общественного транспорта

Общественному транспорту трудно пробраться в просвет.

Липчанка Влада Леонова поделилась в соцсети «Вконтакте» видео с места аварии на улице Водопьянова. Девушка и ее спутник оказались в протяженной пробке и решили снять происходящее на телефон.Авторы ролика поспешили успокоить липчан, ждущих транспорта: автобусы на линии, но стоят в пробке около остановки «Дом художника». Следуя далее, выясняется, что сразу за остановкой столкнулись легковой автомобиль и автобус. Транспорт раскидало по всем полосам движения, между ними остался лишь узкий просвет, куда еле-еле пройдет легковой автомобиль.