Происшествия

55 минут назад

Авария с автобусом перекрыла движение общественного транспорта

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#авария #ДТП
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Авария с автобусом перекрыла движение общественного транспорта

Общественному транспорту трудно пробраться в просвет.

Липчанка Влада Леонова поделилась в соцсети «Вконтакте» видео с места аварии на улице Водопьянова. Девушка и ее спутник оказались в протяженной пробке и решили снять происходящее на телефон.



Авторы ролика поспешили успокоить липчан, ждущих транспорта: автобусы на линии, но стоят в пробке около остановки «Дом художника». Следуя далее, выясняется, что сразу за остановкой столкнулись легковой автомобиль и автобус. Транспорт раскидало по всем полосам движения, между ними остался лишь узкий просвет, куда еле-еле пройдет легковой автомобиль.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Взбесившийся Тролль

12 минут назад
Задержки по ДТП оказывается болезнь заразная... Раньше троллейбусы и трамваи по ДТП стояли, а теперь и автобусы. Поменяли хрен на хрен.
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