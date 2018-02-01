Липчанку осудили за мошенничество в Тамбове

Вынесен приговор лжесотруднице газовой службы, в сговоре с неустановленным лицом похитившей 85 тысяч рублей у престарелой жительницы Тамбова

Прокуратурой Октябрьского района Тамбова поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жительницы Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище).

В суде установлено, что 5 мая прошлого года, в дневное время, подсудимая с неустановленным следствием лицом, пришли в многоквартирный дом по ул. Рылеева Тамбова, где подсудимая постучала в дверь квартиры, в которой проживает престарелая женщина. Представившись сотрудницей газовой службы, для проверки газового оборудования зашла в квартиру. Под предлогом оформления компенсации за замену газовой плиты подсудимая спросила у хозяйки 5 тысяч рублей, узнав, таким образом, где хранятся деньги, о чем сообщила подельнику. После этого, имитируя необходимость осмотра батарей отопления, подсудимая вместе с хозяйкой прошли в гостиную, а подельник, тем временем, незаметно проник в квартиру и похитил деньги в размере 85 тысяч рублей, хранившиеся на кухне.

Учитывая фактически обстоятельства дела, личность подсудимой, признавшей себя виновной в инкриминируемом преступление, наличие на ее иждивении двух малолетних детей и матери-инвалида, за которыми требуется уход, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года, со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

В период испытательного срока осужденная обязана не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно проходить регистрацию в инспекции в установленный срок, не покидать места жительства или пребывания в период с 22 до 06 часов, за исключением осуществления трудовой деятельности.