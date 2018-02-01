Драка не пошла впрок: МКХ «Липецк» растерял преимущество в две шайбы и проиграл в овертайме

Липчане провели предпоследнюю домашнюю игру в регулярном чемпионате.

Липецкие хоккеисты потерпели обидное домашнее поражение от «Брянска», борющегося за последнюю 8-ю путевку в плей-офф. По ходу игры наша команда вела с разницей в две шайбы. Но в итоге уступила в овертайме – 3:4.

Липчане открыли счет на 8-й минуте. Почти две минуты наша команда пыталась реализовать первое удаление в матче, и преуспела за 22 секунды до выхода пятого брянского хоккеиста.

Шайбу забросил Александр Арзамасцев с передач Евгения Касицкого и лучшего снайпера Западной конференции Андрея Мещерякова – 1:0.

На 12-й минуте «Брянск» вновь остался в меньшинстве, но на этот раз выстоял, а когда составы команд уравнялись, забросил ответную шайбу. Бросок Даниила Лискина низом застал врасплох нашего вратаря Илью Донченко – 1:1.

Во втором периоде липчане, казалось, склонили чашу весов в свою пользу. На 26-й минуте Мещяряков отличился заброшенной шайбой с передачи Ильи Шуркалова, а на 32-й минуте Кирилл Муравьев замкнул голевой пас Глеба Ромащенко – 3:1.

Комфортное преимущество «Липецка» держалось вплоть до последней минуты периода, а за 34 секунды до ухода команд в раздевалки Егор Михайлов сократил разрыв в счете – 3:2.

Третий период получился нервным, что вылилось в потасовку нашего Анатолия Пруса и Никита Фролова из «Брянска». Оба забияки получили по 2 минуты штрафа, а спустя 11 секунд после того, как команды вновь оказались в равных составах. Александр Гесс сравнял счет – 3:3.

Шла 48-я минута, у соперников оставался еще «вагон» времени. «Липецк» однажды провел две минуты в меньшинстве, «Брянск» - два раза. Но избежать овертайма не удалось.

В дополнительное время точка была поставлена спустя 2 минуты и 14 секунд после его начала. Точку в матче поставил Илья Скрябин из «Брянска» - 4:3.

Волею календаря завтрашняя повторная встреча на льду «Звездного» станет последним домашним матчем липчан в регулярном чемпионате. Затем подопечных Сергея Рыбина ждут 6 игр на выезде в Пензе, Санкт-Петербурге и Твери. А перед своими болельщиками команда предстанет уже в играх плей-офф.

Приходите завтра поддержать «Липецк», начало в 18.30.