В России
вчера, 20:00
СК проведёт проверку после видео с человеком, истекающим кровью на полу рязанской больницы
В Рязани в интернет попало видео, на котором голый истекающий кровью человек лежит на полу
Следователи проводят проверку по видео, на кадрах которого пациент одной из рязанских больниц лежит в луже крови. Видео сопровождается закадровым разговором: «Лежит больше часа». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Стало известно, что инцидент в медицинском учреждении произошел два года назад. Женщина, разместившая видео в Сети, заявила, что медики обратили внимание на мужчину только после многочисленных просьб других пациентов.
Следователи заинтересовались размещенным роликом.
По информации Областной клинической больницы, в помещениях лечебного учреждения установлено круглосуточное видеонаблюдение. Подобных происшествий за минувший год видеокамерами не зарегистрировано. Кроме того, по данным фактам жалоб и обращений от пациентов в администрацию ОКБ не поступало.
Главврач медучреждения Дмитрий Хубезов отметил, что сейчас в больнице уделяется значительное внимание безопасности пациентов, в частности, в приёмном покое, где организована работа дежурных администраторов, разделены потоки пациентов, также проведено переоборудование помещений.
Стало известно, что инцидент в медицинском учреждении произошел два года назад. Женщина, разместившая видео в Сети, заявила, что медики обратили внимание на мужчину только после многочисленных просьб других пациентов.
Следователи заинтересовались размещенным роликом.
По информации Областной клинической больницы, в помещениях лечебного учреждения установлено круглосуточное видеонаблюдение. Подобных происшествий за минувший год видеокамерами не зарегистрировано. Кроме того, по данным фактам жалоб и обращений от пациентов в администрацию ОКБ не поступало.
Главврач медучреждения Дмитрий Хубезов отметил, что сейчас в больнице уделяется значительное внимание безопасности пациентов, в частности, в приёмном покое, где организована работа дежурных администраторов, разделены потоки пациентов, также проведено переоборудование помещений.