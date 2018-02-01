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вчера, 20:00

СК проведёт проверку после видео с человеком, истекающим кровью на полу рязанской больницы

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СК проведёт проверку после видео с человеком, истекающим кровью на полу рязанской больницы

В Рязани в интернет попало видео, на котором голый истекающий кровью человек лежит на полу

Следователи проводят проверку по видео, на кадрах которого пациент одной из рязанских больниц лежит в луже крови. Видео сопровождается закадровым разговором: «Лежит больше часа». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Стало известно, что инцидент в медицинском учреждении произошел два года назад. Женщина, разместившая видео в Сети, заявила, что медики обратили внимание на мужчину только после многочисленных просьб других пациентов.

Следователи заинтересовались размещенным роликом.

По информации Областной клинической больницы, в помещениях лечебного учреждения установлено круглосуточное видеонаблюдение. Подобных происшествий за минувший год видеокамерами не зарегистрировано. Кроме того, по данным фактам жалоб и обращений от пациентов в администрацию ОКБ не поступало.

Главврач медучреждения Дмитрий Хубезов отметил, что сейчас в больнице уделяется значительное внимание безопасности пациентов, в частности, в приёмном покое, где организована работа дежурных администраторов, разделены потоки пациентов, также проведено переоборудование помещений.
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