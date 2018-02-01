Прыгун из Ельца победил с лучшим результатом сезона в России

Павел Шалин прибавляет на каждых соревнованиях.

30-летний ельчанин Павел Шалин подтвердил репутацию одного из сильнейших в России прыгунов в длину.

В январе «елецкий кузнечик» выиграл уже третий Всероссийский турнир. Вслед за победами в Кубке Игоря Тер-Ованесяна и чемпионате Москвы Павел отличился в Кубке губернатора Краснодарского края.

В манеже «Олимпиец» Славянска-на-Кубани он прыгнул на 7 метров и 80 сантиметров, что стало лучшим результатом сезона в России. Добавим, что на соревнованиях в январе Шалин постоянно прибавляет в результатах. Правда, в мире его прыжок на 780 см является лишь 25-м…

Всего в соревнованиях участсовали 9 прыгунов в длину. Второе место занял краснодарец Антон Неделько, который отстал от ельчанина на шесть сантиметров - 7,74, а замкнул «тройку» Дмитрий Сорокин (Краснодарский край) - 7,63.

Добавим, что манеж «Олимпийский» является точной копией липецкого «Молодежного».