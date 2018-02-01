В России
вчера, 19:52
Скоростная электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье
Трагедия случилась в Раменском
Скоростная электричка в Подмосковье сбила насмерть 16-летнего подростка, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, - сообщают "Известия".
"31 января около 17:00 по московскому времени в районе станции Ильинская Казанского направления Московской железной дороги скоростным электропоездом сообщением Москва - Раменское смертельно травмирован 16-летний подросток", - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.
Выясняются подробности случившегося. По данному факту полицейские проводят проверку.
"31 января около 17:00 по московскому времени в районе станции Ильинская Казанского направления Московской железной дороги скоростным электропоездом сообщением Москва - Раменское смертельно травмирован 16-летний подросток", - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.
Выясняются подробности случившегося. По данному факту полицейские проводят проверку.