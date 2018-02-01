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вчера, 19:52

Скоростная электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

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Скоростная электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

Трагедия случилась в Раменском

Скоростная электричка в Подмосковье сбила насмерть 16-летнего подростка, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, - сообщают "Известия".

"31 января около 17:00 по московскому времени в районе станции Ильинская Казанского направления Московской железной дороги скоростным электропоездом сообщением Москва - Раменское смертельно травмирован 16-летний подросток", - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

Выясняются подробности случившегося. По данному факту полицейские проводят проверку.
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