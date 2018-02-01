Никаких пипидастров! В чемпионате области по черлидингу выступали даже юноши (ФОТО)

Судила соревнования вице-президент Союза чир спорта и чирлидинга России.

В спортзале Липецкого технического университета состоялись чемпионат и первенство Липецкой области по чирлидингу.

Чирлидинг (анг. cheer – одобрять, поддерживать и lead – управлять, вести) – это не только поддержка других спортсменов, но и вполне самостоятельный вид спорта, сочетающий в себе элементы танцев, акробатики и т.д.







Оказалось, что это направление весьма популярно в Липецкой области. На паркет вышли более 150 участников в дисциплинах «чир – фристайл», «чир – джаз», «чир хип-хоп».







Чтобы придать соревнованиям весомый статус в Липецк специально пригласили вице-президента Союза чир спорта и чирлидинга России Юлия Саутина, которая стала чудьей турнира.







Среди победителей и призеров оказались и девушки из известной группы поддержки липецких спортивных команд LIGHTERS, которым не было равных в групповых упражнениях по «чир-фристайлу», и гости из Усмани и Воронежа.







Чирлидинг принято считать чисто женским занятием, но на самом деле это не так. Во многих дисциплинах могут успешно выступать и юноши. Что и продемонстрировал юный Иван лыткин, который вместе со своей сестрой Василисой стал победителем в парных соревнованиях младшей группе.

Во взрослых соревнованиях по чир-джазу выиграли липчане Юлия Бунькова и Никита Сальков.

И еще. Участники соревнования отметили, что только дилетанты могут называть блестящие предметы, находящиеся в руках у чирлидеров, пипидастрами. Пипидастры – это приспособления для смахивания пыли. А чирлидеры уже десятки лет используют помпоны.





