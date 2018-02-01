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вчера, 19:24
Липецкая вечЁрка: нашествие снеговиков, школьный карантин и печальный ужин в кафе
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 31 января.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про вынужденные школьные каникулы. На 31 января частичный карантин объявлен уже в 24-х школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 116 классов. Частично приостановлены занятия в школах №№ 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 29, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 63, 65, 66, 69, 70, 77.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями видео от автомобилиста. Автомобиль с камерой двигался в районе микрорайона «Университетский». По обочинам — высокие снежные отвалы, с неба сыпет снег. Внезапно в районе остановки «Политехнический комплекс» перед автомобилем возник пешеход. Водителю было сложно увидеть молодого человека, так как около «зебры» была припаркована строительная техника.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про печальную историю посещения кафе. Придя туда 25 января, девушка сломала зуб. Ей пришлось провести остаток дня в кресле стоматолога. История очень неоднозначная!
Множество мнений собрала тема поиска предполагаемого похитителя женской сумочки из кабинки примерочной. На записи камер видеонаблюдения магазина видно, как в кабинку заходит мужчина средних лет, выходит из нее с сапогами, под которыми предположительно находится сумочка, а затем заводит разговор с еще одной женщиной.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет символов зимы — снеговиков. Липчане присоединились к флешмобу #snowmanchallenge.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про вынужденные школьные каникулы. На 31 января частичный карантин объявлен уже в 24-х школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 116 классов. Частично приостановлены занятия в школах №№ 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 29, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 63, 65, 66, 69, 70, 77.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями видео от автомобилиста. Автомобиль с камерой двигался в районе микрорайона «Университетский». По обочинам — высокие снежные отвалы, с неба сыпет снег. Внезапно в районе остановки «Политехнический комплекс» перед автомобилем возник пешеход. Водителю было сложно увидеть молодого человека, так как около «зебры» была припаркована строительная техника.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про печальную историю посещения кафе. Придя туда 25 января, девушка сломала зуб. Ей пришлось провести остаток дня в кресле стоматолога. История очень неоднозначная!
Множество мнений собрала тема поиска предполагаемого похитителя женской сумочки из кабинки примерочной. На записи камер видеонаблюдения магазина видно, как в кабинку заходит мужчина средних лет, выходит из нее с сапогами, под которыми предположительно находится сумочка, а затем заводит разговор с еще одной женщиной.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет символов зимы — снеговиков. Липчане присоединились к флешмобу #snowmanchallenge.