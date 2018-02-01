Общество
вчера, 18:26
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием
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Причём сразу трёх наименований.
Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном из магазинов на улице Степанищева Задонска с истекшим сроком годности в продаже находились детское питание (каша молочная “Фруто няня”, пюре “Гербер”, пюре “Агуша”), а также жевательные резинки “Орбит”.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Кроме того, в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции; в продаже находились бананы с признаками гнили; в таре поставщика и оберточной упаковке реализовывались продукты питания.
Фото www.liptorg-cp.ru
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Кроме того, в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции; в продаже находились бананы с признаками гнили; в таре поставщика и оберточной упаковке реализовывались продукты питания.
Фото www.liptorg-cp.ru
3 944
житель
ННН
хх