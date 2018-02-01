Общество

вчера, 18:26

В Липецкой области торговали просроченным детским питанием

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#торговля #просрочка
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием

Причём сразу трёх наименований.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном из магазинов на улице Степанищева Задонска с истекшим сроком годности в продаже находились детское питание (каша молочная “Фруто няня”, пюре “Гербер”, пюре “Агуша”), а также жевательные резинки “Орбит”.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

Кроме того, в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены и веса покупаемой продукции; в продаже находились бананы с признаками гнили; в таре поставщика и оберточной упаковке реализовывались продукты питания.

Фото www.liptorg-cp.ru
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#торговля #просрочка

Комментарии (3)

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житель

вчера, 19:47
За такие вещи,нужно сразу лишать лицензии.
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ННН

вчера, 19:35
В Европе на Советской в Детском мире очень часто творожки просроченные..много раз говорила продавцам,чтоб убрали-ноль эмоций
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хх

вчера, 18:35
На полигон и раскатать бронетранспортёром!!!
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