Общество

вчера, 17:27

Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России

20 608
Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России

Но это если жить по минимуму.

Потребительская корзина, в которую входят основные продукты питания, а также непродовольственные товары в Липецкой области дешевле, чем в среднем в ЦФО на 759 рублей и дешевле, чем в среднем по России на 638 рублей.

Такие данные опубликовало управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

По его данным, потребительская корзина в нашем регионе в среднем составляет 3111, 16 руб. В России ее средняя стоимость составляет 3749,64 руб., в ЦФО – 3870,27.

При этом, если покупать продукты в крупных сетевых магазинах, то выходит еще дешевле. Сотрудники управления провели мониторинг цен на основной набор продуктов. Стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, в крупнейших торговых предприятиях колебалась от 2217,81 до 2708,54

Отмечено даже снижение цен на основной набор – от 0,26 до 8,62 %. Последняя цифра равна 209,63 руб.

Потребительская корзина - набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. Состав корзины ежегодно определяет правительство РФ. Правда, входит туда самый минимум продуктов. Так, в день человек должен съедать... только половину куриного яйца.

20 608

Комментарии (21)

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смех

27 секунд назад
И пол носка неделю носить
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Лелек

2 минуты назад
У меня кот сьев только пол яйца на меня как на врага смотреть будет
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Бабка с косой

38 минут назад
жизнь человеческая давно утратила свою ценность
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пепчанин

45 минут назад
у нас и проезд самый дешевый и метро есть
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Калдырь

46 минут назад
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА — набор товаров и услуг, объективно необходимый для удовлетворения первоочередных потребностей человека, и его оценка в действующих ценах. Потребительская корзина является основой расчета минимального потребительского бюджета, зависящего от состава потребительской корзины и уровня розничных цен на товары и тарифов на платные услуги. В составпотребительской корзины входят расходы на питание, одежду, белье, обувь, предметы санитарии, гигиены, лекарства; мебель, посуду и культтовары; жилище и коммунальные услуги; культурно-просветительные * и отдых; бытовые услуги; транспорт; связь; табачные изделия.
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Вера

вчера, 22:35
Спину переклинило , лекарства на 1600 рублей , а на какой хрен корзинку покупать , вот вопрос
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Виктор

вчера, 22:08
Жизни в Липецкой области дешевле и короче.
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Саморез

вчера, 21:42
Хохлы воруют колбасу и сыры. Российские пенсионеры за них платят
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Липчанка

вчера, 21:22
Да, жизни людей в Липецкой обл. ничего не стоят!!!
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не

вчера, 20:53
ну если можно прожить на 3тыс с копейками, то зачем тогда чиновники платят себе зарплату в десятки раз больше, чем простым людям, и зачем содержать на народные деньги целое управление, чтобы владеть информацией, возможно не соответствующей действительности. А говорят, что самые дешёвые продукты это в Курской области . Да и вообще не понимаю, кому и зачем это нужно. В любом случае пол яйца на человека в день это не достойное проживание для человека и бахвалиться тут не чем
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