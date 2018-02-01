Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России

Но это если жить по минимуму.

Потребительская корзина, в которую входят основные продукты питания, а также непродовольственные товары в Липецкой области дешевле, чем в среднем в ЦФО на 759 рублей и дешевле, чем в среднем по России на 638 рублей.

Такие данные опубликовало управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

По его данным, потребительская корзина в нашем регионе в среднем составляет 3111, 16 руб. В России ее средняя стоимость составляет 3749,64 руб., в ЦФО – 3870,27.

При этом, если покупать продукты в крупных сетевых магазинах, то выходит еще дешевле. Сотрудники управления провели мониторинг цен на основной набор продуктов. Стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, в крупнейших торговых предприятиях колебалась от 2217,81 до 2708,54

Отмечено даже снижение цен на основной набор – от 0,26 до 8,62 %. Последняя цифра равна 209,63 руб.

Потребительская корзина - набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. Состав корзины ежегодно определяет правительство РФ. Правда, входит туда самый минимум продуктов. Так, в день человек должен съедать... только половину куриного яйца.

