В России

вчера, 16:41

Эксперт рассказала о реакции финансовых рынков на «кремлевский доклад»

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#санкции


Финансовые рынки не отреагировали на публикацию так называемый кремлевский доклад. 

Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора аналитического департамента брокера «Альпари» Анна Кокорева.

«Рынкам всё равно. Более того, российские фондовые индексы растут. В частности, индекс ММВБ прибавил 0,2%, индекс РТС — 1,1%», — сказала Кокорева.

Рубль и вовсе продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару. Это говорит о том, что инвесторы не обращают внимания на информацию о санкциях, отметила эксперт.

«Судя по реакции рынка, спекулянты не ждут ничего экстраординарного и от второй части «кремлевского доклада». Инвесторы не закладывают существенные риски в стоимость активов», — добавила Кокорева.

При этом аналитик подчеркнула, что «досье вряд ли повлияет на инвест-климат нашей страны».



1 616
#санкции

Комментарии (1)

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русс

вчера, 20:41
Хотелось бы чтоб американцы рассказали нам о паучьем гнезде, которое свили в самом центре России банкиры, сырьевые олигархи, высокопоставленные политики. Им удалось захватить баснословные богатства убитого Советского Союза, его недра, заводы, алмазные копи, нефть, сухопутные и морские пути. Правящая верхушка и элита получили послание – которое дает им 180 дней на сборы, на обналичку своих активов и * безопасных мест, где можно провести остаток дней. Обостренная ситуация в ближайшие месяцы должна явить этот "момент истины", встанет вся наша вороватая элита стеной за Путина – или стеной против него, за США. Будем подождать ...
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