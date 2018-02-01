54-летнего водителя будут судить за смертельную аварию

Отделом по расследованию преступлений в сфере ДТП СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области в ходе предварительного расследования установлено, что 27 марта 2017 года около 23:00 в поселке Дачный 54-летний водитель, осуществляя движение задним ходом, по неосторожности допустил смертельный наезд на 49-летнего пешехода. повлекшие смерть.

Следствием установлено, что обвиняемый, в нарушение правил дорожного движения, приступив к маневру и осуществляя движение задним ходом по проезжей части, не учел дорожные условия, в частности ограниченную видимость в направлении движения, обусловленную темным временем суток, проявил невнимательность и непредусмотрительность, что привело к трагедии. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.