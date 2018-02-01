Происшествия

вчера, 16:22

54-летнего водителя будут судить за смертельную аварию

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#авария #ДТП
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54-летнего водителя будут судить за смертельную аварию

Отделом по расследованию преступлений в сфере ДТП СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области в ходе предварительного расследования установлено, что 27 марта 2017 года около 23:00 в поселке Дачный 54-летний водитель, осуществляя движение задним ходом, по неосторожности допустил смертельный наезд на 49-летнего пешехода. повлекшие смерть.

Следствием установлено, что обвиняемый, в нарушение правил дорожного движения,  приступив к маневру и осуществляя движение задним ходом по проезжей части, не учел дорожные условия, в частности ограниченную видимость в направлении движения, обусловленную темным временем суток, проявил невнимательность и непредусмотрительность, что привело к трагедии. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

7 2798
#авария #ДТП
3

Комментарии (7)

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Антон

вчера, 23:05
Королев, позор тебе и твоему сыну. Мы не забудем, что его отмазали.
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паша

вчера, 22:32
после того как сын губернатора сбил человека насмерть в зоне 40 км/ч двигаясь на своей машине больше 100 км/ч и получил за это условное любая посадка за аварию будет звучать несправедливостью
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Нонка

вчера, 18:54
Че да как а ведь этот ездюк уже влепил 49-летнему человеку срок-вечный и суд Божий уже состоялся -алес
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Серый

вчера, 18:40
Он получит реальный срок. Спроведливости в наших судах ненайти.
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дадут по максималке

вчера, 17:10
Дед получит реальный срок, он же не из Единой России и родственников в "Верхах" нет. Так что - самый гуманный суд в мире - Вперед.
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Еду дадут

вчера, 16:57
как думаете, по полной))))))
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как думаете

вчера, 16:54
ему так же дадут условно, как тому гаду, что девушку на переходи сбил и за ним гнались дпсники, или все же нет?
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