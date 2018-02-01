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вчера, 16:18

В школах могут появиться уроки психологии

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#образование
В школах могут появиться уроки психологии

Предмет «психология» могут внести в школьную программу. Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Все передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензировани», — сказал Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии.

По его словам, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр.

Кроме того, он рассказал, что также написана программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет.

1 369
#образование

Комментарии (1)

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WAX

вчера, 20:50
Желательно что бы на эти уроки дети ходили с родителями.
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