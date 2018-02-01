Липчане поддавались брачным суевериям о високосном годе лишь в 2016 году

Наименьшее число браков в Липецкой области за последние 16 лет отмечалось в 2016 (високосном) году: 7209, или 6,2 на тысячу населения — это самый низкий показатель с 2002 года.

Однако в другие високосные года этого временного промежутка свадебного спада не было, свидетельствуют данные отчета о браках и разводах с 2002 по 2017гг. Липецкстата. Так, в 2012 году новые семьи создали 9491 пара, или 8,2 на тысячу населения, в 2008 зарегистрировали отношения 9812 пар (8,3 на тысячу человек). В 2017 году свадеб было сыграно меньше — 8173 (7,1 на тысячу человек). А свадебный бум пришелся на 2007 год — 10 918 пар вступили в официальный брак.

2016-й стал также годом, когда в Липецкой области регистрировалось меньше всего разводов: распались 4885 семей (4,2 на тысячу населения). В 2017 году этот показатель оказался чуть выше — 4990 разведенных пар. Чаще всего жители Липецкой области разводились в 2002 и 2003 годах: 7422 и 7420 распавшихся брачных союзов соответственно.