Общество

вчера, 16:04

Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи

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#Лыжня России #лыжи
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Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи

Такие ожидания высказывают организаторы.

Напомним, в субботу, 10 февраля, в районе села Ленино на базе "Алые паруса" состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».

Как сообщает Управление физической культуры и спорта Липецкой области, ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие более семи тысяч жителей Липецкой области и гостей региона.

Начало гонки в 12.00.

Подготовка к «Лыжне России – 2018» уже стартовала. «Лыжня России» в этом году пройдёт в 36-й раз. 35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек.
7 1140
#Лыжня России #лыжи
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Комментарии (7)

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ВЕТЕРАН

вчера, 22:33
НАПРАСНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. ЛУЧШЕ ПОБЕГАТЬ В ЛЕСУ НА ЛЫЖНЫХ БАЗАХ В ЧАСТОЙ ДУБРАВЕ ИЛИ КУЛЕШОВКЕ. В КУЛЕШОВКЕ ОТЛИЧНАЯ ЛЫЖНЯ И КАТОК И ГОРКИ.
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Навигатор

вчера, 20:56
А как найти базу "Алые паруса"?
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Неавтофанат

вчера, 20:25
На лыжи их!!!, ОПК всегда участвует. Свидетельствую! Ему там - рядом, прямо с порога и на "Старте".
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гость

вчера, 17:44
Сообщите где сбор как доехать, до какой остановки. Желаю поучаствовать.
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На лыжи их!!!

вчера, 16:49
Главное, чтобы на лыжи наконец встал Литрович и вся его шайка!
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Интересно

вчера, 16:44
А когда Олег Петрович встанет на лыжи! Жду с нетерпением его финиша!!
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Главное не забыть

вчера, 16:34
Первое правило лыжников. Желтый снег не есть!
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