Общество
вчера, 16:04
Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи
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Такие ожидания высказывают организаторы.
Напомним, в субботу, 10 февраля, в районе села Ленино на базе "Алые паруса" состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».
Как сообщает Управление физической культуры и спорта Липецкой области, ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие более семи тысяч жителей Липецкой области и гостей региона.
Начало гонки в 12.00.
Подготовка к «Лыжне России – 2018» уже стартовала. «Лыжня России» в этом году пройдёт в 36-й раз. 35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек.
Как сообщает Управление физической культуры и спорта Липецкой области, ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие более семи тысяч жителей Липецкой области и гостей региона.
Начало гонки в 12.00.
Подготовка к «Лыжне России – 2018» уже стартовала. «Лыжня России» в этом году пройдёт в 36-й раз. 35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек.
7 1140
ВЕТЕРАН
Навигатор
Неавтофанат
гость
На лыжи их!!!
Интересно
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