Общество

вчера, 16:05

Липчане смогут выбрать президента России в любом удобном месте

43 1087
#выборы
1
Липчане смогут выбрать президента России в любом удобном месте

Получить талон можно уже сегодня.

Загрузка плеера

31 января территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры Липецка и региона начали приём заявлений от избирателей. Свои обращения туда могут заявить те, кто намерен выбирать 18 марта президента России не по месту своей регистрации, а по месту нахождения. Открепительные удостоверения и процедура досрочного голосования ушли в прошлое.

Для того, чтобы перевести данные о себе из той участковой комиссии, где вы закреплены как избиратель, на ту, где вам удобнее всего будет проголосовать, нужно личное посещение и паспорт. Всю остальную работу за избирателя сделают операторы по приему заявлений. Это очень удобно для тех, кто не живет по месту регистрации: теперь им не нужно ездить за открепительным удостоверением в другой город или даже регион. В день голосования избиратель может придти на тот участок, который выбрал. При себе нужно иметь паспорт и отрывной талон, который вам выдали в ТИК при подаче. Приём заявлений на перевод места голосования из одного участка в другой - новшество. Оно впервые применяется на выборах президента России в 2018 году.

Подать заявление можно в любую территориальную комиссию. Например, если по месту регистрации вы - избиратель из Октябрьского района, то заявление на голосование в участке Левобережного района у вас примут в ТИК Советского района. И так - в любой комбинации. В будни заявления принимаются с 16 до 20 часов, в выходные - с 10 до 14 часов. И так до 12 марта включительно. Участковые избирательные комиссии начнут приём заявлений с 25 февраля.

Кроме избирательных комиссий очно ведут приём заявлений специалисты всех МФЦ. Процедура также проста - нужно личное присутствие и паспорт. Вся процедура займёт около пяти минут. С начала дня до 15 часов уже 40 липчан воспользовались этой услугой. Активнее всего подают заявления жители областного центра. 

Также с 31 января можно пройти всю процедуру онлайн - через портал государственных услуг. Нужно авторизоваться на ресурсе и выбрать нужный раздел.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
43 1087
#выборы
1

Комментарии (43)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дед

вчера, 21:51
Экономического подъема у нас не будет. Экономика это, прежде всего передовые технологии. Наше правительство умудрилось перессориться со всеми передовыми странами в области высоких технологий. Нам ни кто и ни когда не будет продавать особенно после санкций передовые технологии, * хорошую * . А это значит, не будет инвесторов. Такая технология нужна самим странам в противном случае и у них будет экономический спад. Китайский вариант мы не осилим. Там народ еще не успел превратить нефтегазовых паразитов. Вся государственные служащие правовая система давно с высокими зарплатами превратились в правовых мошенников и паразитов не служащих защите прав граждан и поднятию экономики. Народ перестал верить этому правительству и президенту.
ответить

Г

вчера, 21:42
про * уродов, Возможно и так. Но нет смысла создавать новые категории. Так можно дойти до 140 миллионов.
ответить

про прикормленных уродов

вчера, 21:39
Григорьев, и еще есть третья категория - безродное сволочье, * за счет ограбленного фашистской бандой честного народа, этот бот к ним относится!
ответить

с крестьянских

вчера, 21:25
Пор так и будет..надо нам подымается.
ответить

Петр

вчера, 20:30
Большинство здравомыслящих липчан за Путина - люди, которые добились успеха, купили машины, квартиры, построили дома, у них есть стабильный солидный доход.
ответить

Усатый людоед

вчера, 20:06
беспартийный коммунист, Сволочь
ответить

В России выборов нет

вчера, 20:04
Никаких.Галимый феодализм с нуворишами.
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

вчера, 19:18
Сартирного презика можно выбрать и в сартире
ответить

Правда удобное место

вчера, 19:13
А можно я его выберу в туалете)
ответить

беспартийный коммунист

вчера, 19:08
Григорьев, .. Кутузов Москву сдал , что бы войти в Париж.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей
#телешоу #Анастасия Рубленко
2
Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей

вчера, 22:46

Общество
В Липецке осудили первого бастующего избирателя
#Алексей Навальный #несанкционированный митинг #выборы президента
30
В Липецке осудили первого бастующего избирателя

вчера, 18:43

Общество
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием
#торговля #просрочка
3
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием

вчера, 18:26

Общество
Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России
20
Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России

вчера, 17:27

Общество
Липчане поддавались брачным суевериям о високосном годе лишь в 2016 году
#демография
Липчане поддавались брачным суевериям о високосном годе лишь в 2016 году

вчера, 16:16

Общество
Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи
#Лыжня России #лыжи
7
Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи

вчера, 16:04

Общество