Липчане смогут выбрать президента России в любом удобном месте

Получить талон можно уже сегодня.

31 января территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры Липецка и региона начали приём заявлений от избирателей. Свои обращения туда могут заявить те, кто намерен выбирать 18 марта президента России не по месту своей регистрации, а по месту нахождения. Открепительные удостоверения и процедура досрочного голосования ушли в прошлое.

Для того, чтобы перевести данные о себе из той участковой комиссии, где вы закреплены как избиратель, на ту, где вам удобнее всего будет проголосовать, нужно личное посещение и паспорт. Всю остальную работу за избирателя сделают операторы по приему заявлений. Это очень удобно для тех, кто не живет по месту регистрации: теперь им не нужно ездить за открепительным удостоверением в другой город или даже регион. В день голосования избиратель может придти на тот участок, который выбрал. При себе нужно иметь паспорт и отрывной талон, который вам выдали в ТИК при подаче. Приём заявлений на перевод места голосования из одного участка в другой - новшество. Оно впервые применяется на выборах президента России в 2018 году.

Подать заявление можно в любую территориальную комиссию. Например, если по месту регистрации вы - избиратель из Октябрьского района, то заявление на голосование в участке Левобережного района у вас примут в ТИК Советского района. И так - в любой комбинации. В будни заявления принимаются с 16 до 20 часов, в выходные - с 10 до 14 часов. И так до 12 марта включительно. Участковые избирательные комиссии начнут приём заявлений с 25 февраля.

Кроме избирательных комиссий очно ведут приём заявлений специалисты всех МФЦ. Процедура также проста - нужно личное присутствие и паспорт. Вся процедура займёт около пяти минут. С начала дня до 15 часов уже 40 липчан воспользовались этой услугой. Активнее всего подают заявления жители областного центра.

Также с 31 января можно пройти всю процедуру онлайн - через портал государственных услуг. Нужно авторизоваться на ресурсе и выбрать нужный раздел.



