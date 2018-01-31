Водитель с купленными правами ездил по Ельцу на «Мерседес Бенц»

Удостоверение мужчина купил на рынке.

Мировой судья судебного участка №3 Ельца рассмотрел уголовное дело в отношении ранее лишенного водительского удостоверения безработного местного жителя. Мужчину привлекли к ответственности за использование поддельных прав, по ч.3 ст.327 УК РФ.



Как указано в материалах суда, подсудимый в конце 2015 года был по суду на два года был лишен права управлением автомобилями. Мужчину так наказали за отказ пройти медицинское освидетельствование. Права должны были ему вернуть в конце декабря 2017 года. Но ельчанин не вытерпел жизни без руля и прошлой осенью отправился за правами в Москву. На Митинском рынке мужчина за 5 000 рублей купил бланк водительского удостоверения и подделал документ, поместив туда свои данные. В этом ему помог обычный принтер.



Утром 2 ноября 2017 года инспектор ДПС остановил на одной из улиц Ельца «Мерседес Бенц». За рулем иномарки оказался подсудимый. Он предъявил инспектору поддельные права. Бдительный полицейский раскрыл фальшивку. Мужчина на этапе следствия признал свою вину в преступлении. Хотя в судебном заседании ельчанин воспользовался ст.51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.



Суд признал мужчину виновным в использовании поддельных прав и наказал его 400 часами обязательных работ.