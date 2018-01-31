Общество

53 минуты назад

Липчане увидят суперлуние

2 639
#суперлуние
1
Липчане увидят суперлуние

Но не во всей красе.

31 янвapя земляне станут свидетелями пoиcтинe peдкoгo acтpoнoмичecкoгo явлeния — суперлуния: тaк нaзывaeмaя Гoлубaя Лунa coвпaдeт c пoлным лунным зaтмeниeм. Самый лучший обзор суперлуния доступен жителям Северного полушария, центральной части России. Но и европейская часть РФ, в том числе — Липецкая область, не останется без зрелища.

31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдут полнолуние и полное затмение Луны, указывают в большом московском планетарии. Красновато-бурая Луна, прозванная "кровавой", поднимется над горизонтом в европейской части России после 17:00. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января.

Суперлунием называют момент максимально близкого подхода так называемой полной Луны к Земле. Это явление происходит каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния случаются не так уж и часто, но в этом году сразу два январских полнолуния назвали суперлуниями.
2 639
#суперлуние
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

14 минут назад
А "Лунное озеро" когда липчане увидят?
ответить

Андрей

39 минут назад
Так луна голубая или красновато-бурая? И что редкого в этом явлении, если это уже второй раз за месяц?
ответить

Еще в рубрике

Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики
#соцсети #снег #снеговик
Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики

15 минут назад

Общество
Водитель с купленными правами ездил по Ельцу на «Мерседес Бенц»
#права #приговор
1
Водитель с купленными правами ездил по Ельцу на «Мерседес Бенц»

16 минут назад

Общество
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования
#ЖКХ #газ #проверка
10
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования

сегодня, 10:44

Общество
Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий
#ЖКХ #снег
8
Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий

сегодня, 10:36

Общество
Муниципальная управляющая компания признана банкротом
#банкротство #управляющая компания #Второе ГЖУ
4
Муниципальная управляющая компания признана банкротом

сегодня, 10:33

Общество
В Липецке набирают в «Молодежное правительство»
#молодёжь #правительство
1
В Липецке набирают в «Молодежное правительство»

сегодня, 10:19

Общество