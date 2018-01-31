Липчане увидят суперлуние

Но не во всей красе.

31 янвapя земляне станут свидетелями пoиcтинe peдкoгo acтpoнoмичecкoгo явлeния — суперлуния: тaк нaзывaeмaя Гoлубaя Лунa coвпaдeт c пoлным лунным зaтмeниeм. Самый лучший обзор суперлуния доступен жителям Северного полушария, центральной части России. Но и европейская часть РФ, в том числе — Липецкая область, не останется без зрелища.



31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдут полнолуние и полное затмение Луны, указывают в большом московском планетарии. Красновато-бурая Луна, прозванная "кровавой", поднимется над горизонтом в европейской части России после 17:00. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января.



Суперлунием называют момент максимально близкого подхода так называемой полной Луны к Земле. Это явление происходит каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния случаются не так уж и часто, но в этом году сразу два январских полнолуния назвали суперлуниями.