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Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России‍

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#Бригада #сериал #Майков
Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России‍

Актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в "Бригаде", заявил, что сериал принес вред российскому обществу.

Актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в "Бригаде", заявил, что сериал принес вред российскому обществу.

Актер, исполнивший в сериале роль одного из главных героев - Пчелы, считает, что с момента выхода "Бригады" в российском кинематографе не появилось ничего, что смогло бы так же вдохновить народ.

"Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу - известность, а для общества, людей - вред. "Бригада" - это преступление перед Россией, в котором я участвовал", - заявил Майков в интервью "Вечерней Москве". По его словам, вред сериала в том, что многие молодые люди после просмотра захотели стать бандитами. Но спасти мир с помощью зла и насилия нельзя, - отметил актер.
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#Бригада #сериал #Майков

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