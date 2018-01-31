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Журналист Шевченко объяснил драку со Сванидзе
Общественный деятель и журналист Максим Шевченко рассказал, что драка с Николаем Сванидзе в эфире радио «Комсомольская правда» произошла из-за словесной дискуссии.
Стала известна причина драки между тележурналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе — так, по версии Шевченко, он подрался со Сванидзе из-за угроз со стороны последнего и необходимостью «ответить за свои слова».
Как сообщил Шевченко телеканалу «360», он никогда «руки первый не распускает», а драке в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предшествовала словесная дискуссия о роли сталинизма в отечественной истории.
«Я ему сказал: «Коля, ты плюешь на могилы советских солдат». Он мне сказал: «Ты подонок. Был бы я ближе, я бы дал тебе по морде», — рассказал Шевченко.
Сванидзе подошел к нему, продолжил рассказывать Шевченко, после чего он «встал, руки убрал за спину», Сванидзе «ударил меня [Шевченко], после этого я, на инстинкте, ему ответил».
После ответной серии ударов Сванидзе «улетел в угол», отметил Шевченко.
Сванидзе после эфира и драки подчеркнул, что не считает себя виноватым и извиняться перед Шевченко не собирается.
«Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается», — сообщил Сванидзе.
Во вторник, 30 января, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС призвал Сванидзе и Шевченко «к сдержанности, цивилизованному общения и уважению другого мнения».
По мнению Соловьева, ни один спор не должен «переходить в рукоприкладство».
Также свои извинения аудитории радиостанции «Комсомольская правда» и «всем тем, для кого ценно мнение СПЧ» принес председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Члены СПЧ Шевченко и Сванидзе при этом не были представлены на программе как представители Совета, подчеркнул Федотов.
«По сути это был мужской разговор между двумя известными журналистами», — заявил Федотов.
Глава СПЧ также призвал Шевченко и Сванидзе извиниться не только перед аудиторией, но и перед друг другом. По словам Федотова, он «шокирован» этой историей.
Ситуация с дракой в прямом эфире может стать объектом рассмотрения комиссии по этике СПЧ, подчеркнул Федотов.
«В Совете есть комиссия по этике, которую возглавляет Евгений Ясин, я думаю, что это вполне может быть темой для разбирательства нашей комиссии по этике. Но это в случае, если они обратятся в комиссию», — отметил он.
Глава СПЧ особо отметил, что «со своей стороны» готов пригласить обоих участников конфликта к себе и «найти способ их помирить».
«У нас еще в самом начале работы нынешнего состава Совета была ситуация довольно жесткого конфликта между двумя членами Совета, однако я обоих участников пригласил с собой в поездку в Челябинскую область, где в Копейской колонии была акция протеста со стороны заключенных, и совместная работа не только помирила участников конфликта, но и сдружила их. Надеюсь, что и в данном случае будет также», — подчеркнул Федотов.
Драка между Шевченко и Сванидзе произошла 30 января, во вторник, в эфире программы «Радиорубка». В ходе обсуждения запрещенного к показу в РФ фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» Сванидзе и Шевченко переключились на обсуждение сталинизма.
По мнению Шевченко, сталинизм должен быть объектом изучения и подходить к нему нужно «с позиции истории как науки». Сванидзе назвал сталинизм «заразной болезнью», отметив, что Шевченко «никогда не был сталинистом, и вдруг защищает «отца народов».
Максим Шевченко в ответ на ремарку Николая Сванидзе заявил, что не защищает Иосифа Сталина.
Сванидзе заявил, что Сталин «в катастрофическом состоянии» довел СССР «до войны с Гитлером», и к концу 1941 года «у нас в плену благодаря Сталину было 3,8 миллиона человек»
Шевченко ответствовал, что Советский Союз «в отличие от Франции на коленях не стоял <...> подмахивая немцам». СССР сражался, заявил Шевченко, а Сванидзе «плюет сегодня на могилы погибших под Москвой [советских солдат]».
Сванидзе обвинил в ответ Шевченко во лжи, назвав его мерзавцем.
По мнению Шевченко, именно благодаря «сталинскому руководству» СССР стал «единственной страной, которая дала отпор фашистским захватчикам». Сванидзе же заявил, что война велась «благодаря героизму советского народа», потерявшего «почти 30 миллионов человек».
Шевченко после этого назвал Сванидзе «конченным демагогом», обвинив его в демагогии, после Сванидзе вновь назвал Шевченко мерзавцем и пригрозил, что дал бы ему «по морде», если бы «был ближе».
Шевченко предложил Сванидзе «дать ему по морде, встать и дать», после чего Сванидзе встал, подошел к Шевченко, также покинувшему свое кресло, и дал ему правой рукой пощечину.
После этого более крупный Шевченко нанес Сванидзе серию из четырех ударов ладонями, последний из которых свалил оппонента на пол. Все это сопровождалось криками ведущей передачи с просьбой к «господам» прекратить рукоприкладство в ходе YouTube-трансляции эфира.
Через пару секунд журналистов разняли сотрудники радиостанции, Сванидзе и Шевченко покинули студию, - пишет Газета.ru.