Избирательная комиссия Липецкой области запускает «горячую телефонную линию» по выборам президента



С 31 января в избирательной комиссии Липецкой области начинает работу «горячая телефонная линия» для приема обращений граждан по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов президента Российской Федерации.



Линия будет работать с 9.00 до 17.00 часов в ежедневном режиме без перерыва и выходных, а в день выборов главы государства – 18 марта 2018 года – круглосуточно.



Звонки принимаются по телефону (4742) 27-10-12. На вопросы жителей региона готовы ответить члены избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса. Ожидается, что большинство обращений будет связано с новым порядком голосования избирателей по месту нахождения. Напомним, что с 31 января территориальные избирательные комиссии и МФЦ начинают прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать на том избирательном участке, где им будет удобно. Заявление можно оформить и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По всей России также работает бесплатный многоканальный номер 8-800-707-20-18 информационно – справочного центра ЦИК России. Там также готовы помочь избирателям.