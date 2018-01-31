Политика

сегодня, 10:48

Избирательная комиссия Липецкой области запускает «горячую телефонную линию» по выборам президента

5 252
#выборы
Избирательная комиссия Липецкой области запускает «горячую телефонную линию» по выборам президента


С 31 января в избирательной комиссии Липецкой области начинает работу «горячая телефонная линия» для приема обращений граждан по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов президента Российской Федерации. 

Линия будет работать с 9.00 до 17.00 часов в ежедневном режиме без перерыва и выходных, а в день выборов главы государства – 18 марта 2018 года – круглосуточно.

Звонки принимаются по телефону (4742) 27-10-12. На вопросы жителей региона готовы ответить члены избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса. Ожидается, что большинство обращений будет связано с новым порядком голосования избирателей по месту нахождения. Напомним, что с 31 января территориальные избирательные комиссии и МФЦ начинают прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать на том избирательном участке, где им будет удобно. Заявление можно оформить и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По всей России также работает бесплатный многоканальный номер 8-800-707-20-18 информационно – справочного центра ЦИК России. Там также готовы помочь избирателям.

5 252
#выборы

Комментарии (5)

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Липчанин

16 минут назад
Навальнята теперь телефонный коллапс устроят...
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житель города

25 минут назад
спасибо за совет, буду внимательнее
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*#*

34 минуты назад
житель города, номер правильно набирать надо. Я дозвонился
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Сами голосуйте!

56 минут назад
За такую уборку улиц - пощли вы... со своими выборами!
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житель города

сегодня, 11:10
звоню-глухо как в танке
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