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Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования

10 784
#ЖКХ #газ #проверка #диагностика
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования

За одну из услуг платит управляющая компания.

Липецкое отделение «Газпрома» предоставило расширенный комментарий по поводу прозвучавшего накануне заявления руководителя региональной Государственной жилищной инспекции Дениса Надеева. Глава ГЖИ убеждал липчан не платить за диагностику внутридомового газового оборудования (ВДГО). В компании липчан призывают не путать понятия «диагностика» и «обслуживание».

- Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования – это совершено разные работы. Внутридомовые газовые сети (газовые трубы, проложенные в подъездах от общедомового крана на вводе в дом и до крана в квартире собственника) являются общедомовым имуществом и находятся в обслуживании управляющих компаний. Техническое диагностирование этих внутридомовых газовых сетей производится по истечении их срока эксплуатации, который, как правило, составляет 20 лет, если иное не указано в технической документации на дом. Техническое диагностирование заказывает в специализированной организации управляющая компания, которая и оплачивает эти работы, - указывает советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова .- Согласно заключению специализированной организации срок эксплуатации внутридомовых газовых сетей может быть продлен до пяти лет.

Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — совершенно иная услуга. Она производится ежегодно газораспределительной организацией (Липецкой области такой компанией является АО «Газпром газораспределение Липецк»). В квартире собственника проверяется работа газовых приборов собственника, их безопасность в эксплуатации, проверяется герметичность соединений газовых труб с целью выявления возможных утечек газа и их устранения. Эти работы оплачивает собственник жилья, где расположены газовые приборы.

Подробную информацию о проведении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и план проведения работ можно найти здесь.

10 784
#ЖКХ #газ #проверка #диагностика

Комментарии (10)

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Пузырь

5 минут назад
* , пустил мыльный пузырь, взял бабло за это и ушёл. Это к чему относится? Развлекательное шоу? Я не заказывал. Если надо обслужить внутридомовое газовое оборудование, то жилец должен нанять, организацию, где ниже цена. И эта организация * в удобное для него время. И в том случае, если есть какие-то неполадки. А пузырь мыльный я и сам могу пустить
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гость

5 минут назад
Пусть проверяют но не за такие же деньги они что ремонт делают просто проверяют Откуда такие тарифы взяли Безпредел кругом Почему электрики * посмотрел норма ушел а у вас как * посидел написал бумагу давай 1200 рублей Чего ждете тюрьмы или похлеще Совсем заворовались с попустительства наших умных голов которым не до этого Свои карманы набивают пока у власти
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гостья

7 минут назад
Липчанин , эта услуга уже в обязательном порядке и лучше уж заплатить, чем когда будет некому платить...
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Липчанину

22 минуты назад
Обязанность жильца - содержать свое газовое оборудование в порядке. А чтобы оно было в порядке, его нужно периодически осматривать и делать это должны те, кто в этом разбирается. техосмотр машины - тоже услуга, но владелец машины обязан проводить техосмотр авто.
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Н

30 минут назад
Липчанин , Как молодые неучи поймут, что его газовая * или счетчик нуждается в техническом осмотре и обслуживании. Даже когда они чувствуют запах газа, они не спешат вызывать газовую службу. Я уже не говорю, о людях неадекватных, коих много стало , особенно весной!
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Супер техническое обслуживание

35 минут назад
Проверка газового счетчика, обдувка газового счетчика, написание бумажки о проверке газового счетчика, повесить проволочку на газовый счетчик, сорвать проволочку с газового счетчика, содрать деньги с потребителя, повесить проволочку на газовый счетчик, поводить * по трубе, выдать бумажку о проверке, зайти в квартиру в грязной обуви, натоптать, "нагрузить" потребителя, заключить договор на 3 года по обслуживанию с ежегодной оплатой, пройти экскурсию по квартире, все обглядеть, назвать всех ворами.... Это все за деньги плюс тариф на газ. Настоящая эффективная работа.
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Липчанин

57 минут назад
Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - это услуга а не обязанность жильца. Нужна она ему - вызовет о оплатит а не нужна так и не надо ходить и деньги вышибать из населения. Все монополии +власть только и делают, чтобы содрать с простого народа деньги. А народ ведь не всегда молчаливый как скот будет...
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Хозрасчет

сегодня, 11:14
Молодые, тщеславные неучи с дипломами об высшем образовании, перевирают, * переделывают старые экономические методы ведения хозяйства. Они даже не задумываются о последствиях. Нравиться им так вести финансовые дела- * есть, значит все отлично. Послушайте внимательно Президента РФ- социальную ответственность никто не отменял. * свои доморощенные обдираловские ус по обслуживанию. Совесть у вас есть?
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малоимущий житель

сегодня, 11:06
Задушили всех уже. Вроде забота об населении. Вроде безопасность * всякие услуги: обход, обслуживание, проверка, обдувка, продувка. И все за деньги плюс тариф на газ. Тариф на газ постоянно повышается. Инфляция годовая 3%, а рост тарифа на газ зашкаливает. Посмотрите динамику средней зарплаты работников газовых служб. На давайте, закопайте совсем население. Зато у вас жизнь отличная. Можно все такие услуги делать за счет тарифа на газ. Можно. Посадите за стол экономистов и они посчитают.
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лина

сегодня, 11:01
хочется спросить этих газовщиков где вы были весной 2017 года когда повсеместно проходили липовые проверки и выставляли счета ,,сейчас все оплатили /т к люди законопослушные/ даете умные мысли ,,И ЕЩЕ как быть с вашими шорлотанами когда они * под видом технического обслуживания ничего не делая заставляют расписываться и сдирают немалые деньги ,,,как ваших * к ответственности
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