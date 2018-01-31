Общество
сегодня, 10:44
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования
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За одну из услуг платит управляющая компания.
Липецкое отделение «Газпрома» предоставило расширенный комментарий по поводу прозвучавшего накануне заявления руководителя региональной Государственной жилищной инспекции Дениса Надеева. Глава ГЖИ убеждал липчан не платить за диагностику внутридомового газового оборудования (ВДГО). В компании липчан призывают не путать понятия «диагностика» и «обслуживание».
- Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования – это совершено разные работы. Внутридомовые газовые сети (газовые трубы, проложенные в подъездах от общедомового крана на вводе в дом и до крана в квартире собственника) являются общедомовым имуществом и находятся в обслуживании управляющих компаний. Техническое диагностирование этих внутридомовых газовых сетей производится по истечении их срока эксплуатации, который, как правило, составляет 20 лет, если иное не указано в технической документации на дом. Техническое диагностирование заказывает в специализированной организации управляющая компания, которая и оплачивает эти работы, - указывает советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова .- Согласно заключению специализированной организации срок эксплуатации внутридомовых газовых сетей может быть продлен до пяти лет.
Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — совершенно иная услуга. Она производится ежегодно газораспределительной организацией (Липецкой области такой компанией является АО «Газпром газораспределение Липецк»). В квартире собственника проверяется работа газовых приборов собственника, их безопасность в эксплуатации, проверяется герметичность соединений газовых труб с целью выявления возможных утечек газа и их устранения. Эти работы оплачивает собственник жилья, где расположены газовые приборы.
Подробную информацию о проведении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и план проведения работ можно найти здесь.
- Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования – это совершено разные работы. Внутридомовые газовые сети (газовые трубы, проложенные в подъездах от общедомового крана на вводе в дом и до крана в квартире собственника) являются общедомовым имуществом и находятся в обслуживании управляющих компаний. Техническое диагностирование этих внутридомовых газовых сетей производится по истечении их срока эксплуатации, который, как правило, составляет 20 лет, если иное не указано в технической документации на дом. Техническое диагностирование заказывает в специализированной организации управляющая компания, которая и оплачивает эти работы, - указывает советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова .- Согласно заключению специализированной организации срок эксплуатации внутридомовых газовых сетей может быть продлен до пяти лет.
Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — совершенно иная услуга. Она производится ежегодно газораспределительной организацией (Липецкой области такой компанией является АО «Газпром газораспределение Липецк»). В квартире собственника проверяется работа газовых приборов собственника, их безопасность в эксплуатации, проверяется герметичность соединений газовых труб с целью выявления возможных утечек газа и их устранения. Эти работы оплачивает собственник жилья, где расположены газовые приборы.
Подробную информацию о проведении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и план проведения работ можно найти здесь.
10 784
Пузырь
гость
гостья
Липчанину
Н
Супер техническое обслуживание
Липчанин
Хозрасчет
малоимущий житель
лина