Общество
сегодня, 10:36
Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий
Но чаты, мессенджеры, вэб-камеры не могут компенсировать нехватку дворников и благоустроенных парковок.
Жалобы горожан на сферу ЖКХ - давно узкое место муниципалитета. Любой опрос общественного мнения на первое место по неудовлетворенности горожан работой мэрии выводит именно эту сферу. Но в департаменте ЖКХ администрации Липецка сегодня пытаются переломить эту тенденцию с привлечением новых технологий. Как это получается у чиновников, сегодня утром наблюдал GOROD48.
В 8.20 департамент ЖКХ мэрии уже был полон сотрудников. Но на работу каждый должен теперь приходить не с пустыми руками.
- Мы создали свой собственный чат под названием ДЖКХ с помощью Яндекс-коннекта. В него заведены все сотрудники департамента. Каждый из них по пути на работу обязан фиксировать все увиденные нарушения по нашей линии, - говорит руководитель ведомства Евгений Лепекин.
Уже в половине девятого утра на этом сервисе есть и собственные замечания председателя департамента. В частности, он указывает на то, что улицы Шкатова и Интернациональная нуждаются в механизированной очистке от снега. «Какая заявка на трактор от УК?» - задает вопрос подчиненным Евгений Лепекин. А вот и другие записи:
«МЖК. Стаханова, 18 и 18а - не убран снег перед входными группами. Дворников не видно»
«13 мкрн. Требуется механизированная расчистка дорог».
«Бульвар Есенина. Требуется уборка снега. Проход затруднен».
- Весь город разделен на зоны ответственности между сотрудниками департамента. Как правило, в нее входит район, в котором живет сам сотрудник. Поэтому ему ничего не стоит осмотреть улицы и дворы перед тем, как ехать на работу, выложить в чате фотографии, оставить записи, - говорит председатель департамента.
В группу «ДЖКХ» активно затягивают руководителей ТСЖ и управляющих компаний. Это выгодно, так как при таком подходе не нужно терять время на обзвон руководителей этих организаций. Поэтому уже к 9.30 на столе начальника управления городского хозяйства департамента Александра Целыковского лежит список так называемых «белых пятен» - территорий на границах зон ответственности «управляшек», которыми никто не желает заниматься. Потом с каждым таким «белым пятном» идет работы - какие управляющие организации должны, в частности, чистить снег.
Также надежным помощником муниципалов стал «Ростелеком». Установленные в разных местах города камеры уличного наблюдения позволяют чиновникам в режиме онлайн видеть то, что происходит на улицах и во дворах. Правда, в некоторых районах города нет ни одной «вэбки» - в Сырском Руднике, на Опытной станции, ЛТЗ, в 3-м микрорайоне. А вот на доме по улице Хренникова, 1 (микрорайон «Елецкий») - камер аж семь!
- Видите, налицо работа дворников - пешеходные дорожки очищены до плитки и асфальта, - показывает на экран компьютера начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента Юлия Кабанцова.
На изображениях и впрямь чистые тротуары у домов по улицам Мистюкова, 14, Свиридова, 4, Кривенкова, 29. Но вэб-камеры также показывают снежно-мокрое месиво в этих же дворах, где ночью стояли автомобили жителей этих домов. Дворы нуждаются в механизированной уборке, но сделать это трудно без боязни зацепить лопатой трактора дорогостоящее движимое имущество горожан. И это - пока не решаемая проблема.
Неделю назад, кстати, на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призывал подчиненных учить липчан культуре. Но, как говорят чиновники и руководители «управляшек», горожане не реагируют даже на развешенные на подъездах объявления о необходимости отогнать автомобили от подъездов. Не помогает даже оповещение горожан по домофонам - к этой мере информирования прибегает руководитель УК «Университетская» Юрий Костин. В свою очередь, горожане упрекают мэрию в отсутствии необходимого количества парковочных мест. Так, во взаимных пререканиях, проходит зима. Проблема снимается вместе с весенним таянием снега. И возвращается опять с приходом новой зимы.
- Все обнаруженные нарушения мы передаем в управляющие компании. Ставим замечания на контроль. Затем проверяем сделанное. Вот свежие примеры. Житель дома по улице Теперика, 3 прислал жалобу на работу управляющей компании на «горячую линию» областного управления ЖКХ - и та отреагировала мгновенно. Вчера по Сырскому Руднику была масса претензий по уборке снега. Сегодня директор УК «Сырская» сообщили, что на уборку выведены три трактора. Была жалоба на уборку снега с улицы Кутузова, и вот директор УК «Сокол» сообщает нам, что приступил к ее механизированной очистке, - говорит пресс-секретарь департамента ЖКХ мэрии Наталья Бушуева.
Помимо кабинетного контроля сотрудники департамента ЖКХ выезжают по жалобам горожан и уже нам местах разбираются в ситуации.
В департаменте уверяют, что «управляшки» оперативно реагируют на выявленные в их работе недостатки. Ведь если они будут тянуть волынку, к ним придет работник госжилинспекции, и тогда не миновать крупного штрафа.
Но чаты, мессенджеры, вэб-камеры не могут компенсировать нехватку дворников. GOROD48 недавно писал о забастовках этих низкооплачиваемых работников управляющих компаний УК «Спутник» и УК «Центральная-Л». Непрерывные липовые банкротства управляющих организаций выводят за скобки женщин в оранжевых и желтых жилетах, оставляя их без заработанных денег, но вступаться за них некому. Из-за небольших зарплат четверти дворников не хватает даже муниципальному «Управлению благоустройства Липецка». Также липчане нуждаются как в благоустроенных парковках, так и в нужном количестве парковочных мест у многоквартирных домов. Решить эти проблемы должна мэрия. Но вопрос: когда? Он - без ответа.
В 8.20 департамент ЖКХ мэрии уже был полон сотрудников. Но на работу каждый должен теперь приходить не с пустыми руками.
- Мы создали свой собственный чат под названием ДЖКХ с помощью Яндекс-коннекта. В него заведены все сотрудники департамента. Каждый из них по пути на работу обязан фиксировать все увиденные нарушения по нашей линии, - говорит руководитель ведомства Евгений Лепекин.
Уже в половине девятого утра на этом сервисе есть и собственные замечания председателя департамента. В частности, он указывает на то, что улицы Шкатова и Интернациональная нуждаются в механизированной очистке от снега. «Какая заявка на трактор от УК?» - задает вопрос подчиненным Евгений Лепекин. А вот и другие записи:
«МЖК. Стаханова, 18 и 18а - не убран снег перед входными группами. Дворников не видно»
«13 мкрн. Требуется механизированная расчистка дорог».
«Бульвар Есенина. Требуется уборка снега. Проход затруднен».
- Весь город разделен на зоны ответственности между сотрудниками департамента. Как правило, в нее входит район, в котором живет сам сотрудник. Поэтому ему ничего не стоит осмотреть улицы и дворы перед тем, как ехать на работу, выложить в чате фотографии, оставить записи, - говорит председатель департамента.
В группу «ДЖКХ» активно затягивают руководителей ТСЖ и управляющих компаний. Это выгодно, так как при таком подходе не нужно терять время на обзвон руководителей этих организаций. Поэтому уже к 9.30 на столе начальника управления городского хозяйства департамента Александра Целыковского лежит список так называемых «белых пятен» - территорий на границах зон ответственности «управляшек», которыми никто не желает заниматься. Потом с каждым таким «белым пятном» идет работы - какие управляющие организации должны, в частности, чистить снег.
Также надежным помощником муниципалов стал «Ростелеком». Установленные в разных местах города камеры уличного наблюдения позволяют чиновникам в режиме онлайн видеть то, что происходит на улицах и во дворах. Правда, в некоторых районах города нет ни одной «вэбки» - в Сырском Руднике, на Опытной станции, ЛТЗ, в 3-м микрорайоне. А вот на доме по улице Хренникова, 1 (микрорайон «Елецкий») - камер аж семь!
- Видите, налицо работа дворников - пешеходные дорожки очищены до плитки и асфальта, - показывает на экран компьютера начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента Юлия Кабанцова.
На изображениях и впрямь чистые тротуары у домов по улицам Мистюкова, 14, Свиридова, 4, Кривенкова, 29. Но вэб-камеры также показывают снежно-мокрое месиво в этих же дворах, где ночью стояли автомобили жителей этих домов. Дворы нуждаются в механизированной уборке, но сделать это трудно без боязни зацепить лопатой трактора дорогостоящее движимое имущество горожан. И это - пока не решаемая проблема.
Неделю назад, кстати, на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призывал подчиненных учить липчан культуре. Но, как говорят чиновники и руководители «управляшек», горожане не реагируют даже на развешенные на подъездах объявления о необходимости отогнать автомобили от подъездов. Не помогает даже оповещение горожан по домофонам - к этой мере информирования прибегает руководитель УК «Университетская» Юрий Костин. В свою очередь, горожане упрекают мэрию в отсутствии необходимого количества парковочных мест. Так, во взаимных пререканиях, проходит зима. Проблема снимается вместе с весенним таянием снега. И возвращается опять с приходом новой зимы.
- Все обнаруженные нарушения мы передаем в управляющие компании. Ставим замечания на контроль. Затем проверяем сделанное. Вот свежие примеры. Житель дома по улице Теперика, 3 прислал жалобу на работу управляющей компании на «горячую линию» областного управления ЖКХ - и та отреагировала мгновенно. Вчера по Сырскому Руднику была масса претензий по уборке снега. Сегодня директор УК «Сырская» сообщили, что на уборку выведены три трактора. Была жалоба на уборку снега с улицы Кутузова, и вот директор УК «Сокол» сообщает нам, что приступил к ее механизированной очистке, - говорит пресс-секретарь департамента ЖКХ мэрии Наталья Бушуева.
Помимо кабинетного контроля сотрудники департамента ЖКХ выезжают по жалобам горожан и уже нам местах разбираются в ситуации.
В департаменте уверяют, что «управляшки» оперативно реагируют на выявленные в их работе недостатки. Ведь если они будут тянуть волынку, к ним придет работник госжилинспекции, и тогда не миновать крупного штрафа.
Но чаты, мессенджеры, вэб-камеры не могут компенсировать нехватку дворников. GOROD48 недавно писал о забастовках этих низкооплачиваемых работников управляющих компаний УК «Спутник» и УК «Центральная-Л». Непрерывные липовые банкротства управляющих организаций выводят за скобки женщин в оранжевых и желтых жилетах, оставляя их без заработанных денег, но вступаться за них некому. Из-за небольших зарплат четверти дворников не хватает даже муниципальному «Управлению благоустройства Липецка». Также липчане нуждаются как в благоустроенных парковках, так и в нужном количестве парковочных мест у многоквартирных домов. Решить эти проблемы должна мэрия. Но вопрос: когда? Он - без ответа.
ДЕД МАЗАЙ
бредятина
ЕЛЕНА Ивановна
Макс
Анна
ALEX
Ветеран ВС СССР
Бездарно