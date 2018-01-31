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США подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада»

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#США #санкции #Россия #кремлевский доклад
США подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада»

США намерены ввести новые санкции в отношении России на основе "кремлевского списка". Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

Новые антироссийские санкции будут вводиться в связи с публикацией так называемого «кремлевского доклада». С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава ведомства отметил, что сотрудники ведомства «приложили большие усилия», чтобы составить доклад, секретная часть которого содержит сотни страниц, - пишут "Известия".

«Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями», — приводит ТАСС слова Мнучина.

Министр финансов пообещал, что проект новых антироссийских санкций будет готов в ближайшее время.

«Кремлевский доклад» был опубликован в ночь на 30 января. В документе упоминаются более 200 российских граждан, против которых могут ввести санкции.
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#США #санкции #Россия #кремлевский доклад

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