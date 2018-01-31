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Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

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#США #Россия #самолет
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

США опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета EP-3E Aries II, который состоялся над Черным морем 29 января. Сразу после инцидента Пентагон обвинил Россию в нарушении международных стандартов поведения в воздушном пространстве.

Военно-морские силы США опубликовали видеозапись перехвата самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем. Четырехсекундный ролик опубликован на YouTube-канале ведомства, - передает Lenta.ru.

В сообщении, размещенном на сайте ВМС США, отмечается, что маневр был небезопасным, так как Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в пяти футах (1,5 метров) и пересек траекторию движения американского самолета. Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут, добавляется в заявлении.

«Российские военные имеют право так действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — сказано в пресс-релизе ВМС США. В ведомстве отметили, что американский разведчик не провоцировал российский истребитель на «опасные» действия.

Ранее 29 января Минобороны России опровергло «опасный» перехват. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в министерстве, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы. Американские СМИ утверждали, что разведчик вынужден был прекратить миссию преждевременно.
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#США #Россия #самолет

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