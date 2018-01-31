Муниципальная управляющая компания признана банкротом

«Второе ГЖУ» будет искать деньги на раздачу долгов.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом муниципальную управляющую компанию «Второе ГЖУ». Организация была создана созданная с благими целями — нести заботу об убитых общежитиях и старых домах.



Процедура банкротства муниципальной «управляшки» была инициирована энергетиками осенью 2016 года. Сейчас в процесс вступили уже 30 юридических лиц. Складывается ощущение, что «Второе ГЖУ» не платило по всем фронтам: свои финансовые претензии к банкроту имеют газовщики, электроэнергетики, управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, поставщики воды и тепла, организации по обслуживанию лифтов. Согласно отчету временного управляющего сумма кредиторской задолженности составила 27 032 280 рублей, почти половина из нее — пеня. Теперь временному управляющему «Второго ГЖУ» нужно будет найти имущество и активы компании и продать их, чтобы расплатиться с кредиторами.



Напомним, что ранее МУП «Второе ГЖУ» лишилась лицензии на управление жилым фондом. Ее через суд отозвала Государственная жилищная инспекция. Причина — неоднократные нарушения лицензионных требований и отсутствие их устранения. Своей вины администрация организации не отрицала.



МУП «Второе ГЖУ» было создано в 1993 году. Инициатором появления организации выступила администрация Советского района Липецка. Учредителем муниципальной управляющей компании стал департамент ЖКХ администрации Липецка. Уставной капитал организации составляет 1 648 652 рубля.