Общество

сегодня, 10:33

Муниципальная управляющая компания признана банкротом

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#банкротство #управляющая компания #Второе ГЖУ
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Муниципальная управляющая компания признана банкротом

«Второе ГЖУ» будет искать деньги на раздачу долгов.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом муниципальную управляющую компанию «Второе ГЖУ». Организация была создана созданная с благими целями — нести заботу об убитых общежитиях и старых домах.

Процедура банкротства муниципальной «управляшки» была инициирована энергетиками осенью 2016 года. Сейчас в процесс вступили уже 30 юридических лиц. Складывается ощущение, что «Второе ГЖУ» не платило по всем фронтам: свои финансовые претензии к банкроту имеют газовщики, электроэнергетики, управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, поставщики воды и тепла, организации по обслуживанию лифтов. Согласно отчету временного управляющего сумма кредиторской задолженности составила 27 032 280 рублей, почти половина из нее — пеня. Теперь временному управляющему «Второго ГЖУ» нужно будет найти имущество и активы компании и продать их, чтобы расплатиться с кредиторами.

Напомним, что ранее МУП «Второе ГЖУ» лишилась лицензии на управление жилым фондом. Ее через суд отозвала Государственная жилищная инспекция. Причина — неоднократные нарушения лицензионных требований и отсутствие их устранения. Своей вины администрация организации не отрицала.

МУП «Второе ГЖУ» было создано в 1993 году. Инициатором появления организации выступила администрация Советского района Липецка. Учредителем муниципальной управляющей компании стал департамент ЖКХ администрации Липецка. Уставной капитал организации составляет 1 648 652 рубля.
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#банкротство #управляющая компания #Второе ГЖУ
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Комментарии (4)

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ДНР

45 минут назад
Посадить учредителя и директора УК и будет порядок -а то они деньги разворовали и банкроты.
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Гость

сегодня, 11:04
Зато с вас снимут последние штаны и заставят расплатиться по счетам полностью
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Колхозан

сегодня, 10:49
Не можешь ср.а.ть не мучай ж.о.п.у.
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Ниновость

сегодня, 10:44
Красота да и только ! Чего и следовало ожидать
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