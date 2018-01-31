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Трамп назвал Китай и Россию угрозами экономике и ценностям США‍

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#Трамп #США #Китай #Россия #угроза
Трамп назвал Китай и Россию угрозами экономике и ценностям США‍

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай — это противники, которые противостоят американским интересам и ценностям.

Президент США Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям, - пишут "Известия".

«По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил Трамп.

Также американский лидер высказался против урезания военного бюджета США.

«Я прошу конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны.
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#Трамп #США #Китай #Россия #угроза

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