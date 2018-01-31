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сегодня, 10:19

В Липецке набирают в «Молодежное правительство»

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#молодёжь #правительство
В Липецке набирают в «Молодежное правительство»

В него войдут 15 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщает Ассоциация молодёжных правительств России, в Липецке формируется четвертый состав Молодежного правительства. В него войдут 15 человек в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории областного центра. Кандидатам необходимо успешно пройти собеседование, а также представить профильные проекты, которые будут реализованы на базе структурных подразделений администрации города.

Членами Молодежного правительства реализован целый ряд проектов, получивших признание на окружном и федеральном уровнях. В их числе «Народная школа кооперации», «Школа муниципального лидера», «Клуб молодого избирателя», «Школа современных леди» и другие. 

В заявке на включение в новый состав «Молодежного правительства» необходимо указать свой контактный телефон и подать ее в срок с 1 февраля до 1 марта  в отдел по работе с молодежью администрации Липецка по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д.1, e-mail: samojlova.d.v@mail.ru , факс 239-639. Дополнительная информация по телефону: 239-646.

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#молодёжь #правительство

Комментарии (2)

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гость

57 секунд назад
Что не всех устроили своих отпрысков чинуш давай еще им платить будем а что народ пока терпит
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библиотекарша ленка

сегодня, 10:51
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать
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