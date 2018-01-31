сегодня, 10:19
В Липецке набирают в «Молодежное правительство»
В него войдут 15 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Членами Молодежного правительства реализован целый ряд проектов, получивших признание на окружном и федеральном уровнях. В их числе «Народная школа кооперации», «Школа муниципального лидера», «Клуб молодого избирателя», «Школа современных леди» и другие.
В заявке на включение в новый состав «Молодежного правительства» необходимо указать свой контактный телефон и подать ее в срок с 1 февраля до 1 марта в отдел по работе с молодежью администрации Липецка по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д.1, e-mail: samojlova.d.v@mail.ru , факс 239-639. Дополнительная информация по телефону: 239-646.
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библиотекарша ленка