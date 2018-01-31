Общество

сегодня, 10:00

Липчанам предлагают дать название скверу

4 754
#сквер #благоустройство #опрос
Липчанам предлагают дать название скверу

Он располагается в Усмани.

Администрация Усманского района обратилась за идеями к пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Чиновники ищут пути развития сквера в районном центре.

- Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» предусмотрены мероприятия по благоустройству территории города Усмань, созданию качественных условий проживания населения. В городе Усмань позади памятнику «Погибшим воинам-землякам в 1941-1945 годах» расположен сквер, - поясняют авторы обращения и предлагают ответить на серию вопросов. - Хотели бы вы, чтобы обозначенный сквер имел наименование? Какое наименование вы хотели бы присвоить эту скверу? Нужно ли проводить реконструкцию и благоустройство сквера? Каковы ваши пожелания по благоустройству сквера?

Сбор предложений открыт до 2 марта.


4 754
#сквер #благоустройство #опрос

Комментарии (4)

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39 секунд назад
В городе Усмань позади памятнику «Погибшим воинам-землякам в 1941-1945 годах» расположен сквер. Назовите его "Сквер памяти еще живым, кое-как влачащим свое существование землякам и никому не нужным".
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Бери выше

сегодня, 10:45
Хрень какая-то имени Н Е П Р И Е Х А В Ш Е Г О далее по тексту.
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Лучшее название

сегодня, 10:20
Скверный сквер. Сразу будет понятно, что там можно будет увидеть спящих на лавочках алкашей, валяющихся в кустах наркоманов, в общем место скопления быдла и маргиналов.
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Липчанин

сегодня, 10:17
Конечно же название м.б. только одно - имени Олега Петровича Королева!
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