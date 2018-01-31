Общество
сегодня, 10:00
Липчанам предлагают дать название скверу
Он располагается в Усмани.
Администрация Усманского района обратилась за идеями к пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Чиновники ищут пути развития сквера в районном центре.
- Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» предусмотрены мероприятия по благоустройству территории города Усмань, созданию качественных условий проживания населения. В городе Усмань позади памятнику «Погибшим воинам-землякам в 1941-1945 годах» расположен сквер, - поясняют авторы обращения и предлагают ответить на серию вопросов. - Хотели бы вы, чтобы обозначенный сквер имел наименование? Какое наименование вы хотели бы присвоить эту скверу? Нужно ли проводить реконструкцию и благоустройство сквера? Каковы ваши пожелания по благоустройству сквера?
Сбор предложений открыт до 2 марта.
- Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» предусмотрены мероприятия по благоустройству территории города Усмань, созданию качественных условий проживания населения. В городе Усмань позади памятнику «Погибшим воинам-землякам в 1941-1945 годах» расположен сквер, - поясняют авторы обращения и предлагают ответить на серию вопросов. - Хотели бы вы, чтобы обозначенный сквер имел наименование? Какое наименование вы хотели бы присвоить эту скверу? Нужно ли проводить реконструкцию и благоустройство сквера? Каковы ваши пожелания по благоустройству сквера?
Сбор предложений открыт до 2 марта.
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