Профессор московской консерватории даёт мастер-классы юным липчанам

Столичный педагог учит липчан исполнительскому мастерству.

В детской школе искусств № 6 проходят мастер-классы по исполнительскому мастерству (фортепиано) профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреата международных конкурсов, Заслуженного артиста России Игоря Котляревского.



Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, Игорь Котляревский работает в Московской консерватории с 1978 года. С 1991 года преподаёт на кафедре концертмейстерского искусства. С 2000 года — профессор. Многие студенты Котляревского стали лауреатами международных и всесоюзных конкурсов, успешно закончили аспирантуру и работают концертмейстерами оперных театров, педагогами консерваторий и музыкальных училищ. Работа в вокальных классах сочетается с концертной работой и выступлениями с известными солистами-инструменталистами, певцами: И. Архиповой, В. Черновым, Д. Хворостовским, А. Брусиловским, Н. Ерасовой, Т. Кохама, О. Бородиной, А. Чеботаревой и многими другими. Сольные пристрастия Котляревского лежат в области романтической музыки Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера и других. Постоянно выступает с сольными концертами в Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, в различных городах России, ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Германия, Япония, Корея). Читает лекции и проводит мастер-классы для педагогов и концертмейстеров музыкальных школ и училищ. Председатель жюри Детского Конкурса «Волшебная Лира».