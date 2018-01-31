Елец примет научную конференцию в честь Пришвина

Встреча посвящена 145-летию со дня рождения писателя.

5 февраля состоится в Ельце областная научно – практическая конференция «Пришвин и липецкий край: к 145 – летию со дня рождения писателя». Как сообщает управление образования администрации Ельца, встреча приуроченная к юбилею выдающегося писателя, мыслителя, публициста Михаила Пришвина.



В работе конференции примут участие педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений города Ельца и районов Липецкой области. В рамках конференции пройдет городской конкурс чтецов среди учащихся и студентов. Также будут подведены итоги конкурса творческих и научных работ. Конференция предусматривает работу четырех секций: исторической, литературной, педагогической и секции для учащихся и студентов.



Конференция состоится на базе МБОУ СШ № 1 им. М.М. Пришвина. Работа стартует в 8:30, а завершится конференция к 13 часам.