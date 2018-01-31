Общество

сегодня, 09:48

Елец примет научную конференцию в честь Пришвина

321
#Пришвин #наука #конференция
Елец примет научную конференцию в честь Пришвина

Встреча посвящена 145-летию со дня рождения писателя.

5 февраля состоится в Ельце областная научно – практическая конференция «Пришвин и липецкий край: к 145 – летию со дня рождения писателя». Как сообщает управление образования администрации Ельца, встреча приуроченная к юбилею выдающегося писателя, мыслителя, публициста Михаила Пришвина.

В работе конференции примут участие педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений города Ельца и районов Липецкой области.  В рамках конференции пройдет городской конкурс чтецов среди учащихся и студентов. Также будут подведены итоги конкурса творческих и научных работ. Конференция предусматривает работу четырех секций: исторической, литературной, педагогической и секции для учащихся и студентов.

Конференция состоится на базе МБОУ СШ № 1 им. М.М. Пришвина. Работа стартует в 8:30, а завершится конференция к 13 часам.
321
#Пришвин #наука #конференция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики
#соцсети #снег #снеговик
Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики

17 минут назад

Общество
Водитель с купленными правами ездил по Ельцу на «Мерседес Бенц»
#права #приговор
1
Водитель с купленными правами ездил по Ельцу на «Мерседес Бенц»

18 минут назад

Общество
Липчане увидят суперлуние
#суперлуние
2
Липчане увидят суперлуние

53 минуты назад

Общество
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования
#ЖКХ #газ #проверка
10
Газовщики призывают липчан различать платы за обслуживание и диагностирование оборудования

сегодня, 10:44

Общество
Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий
#ЖКХ #снег
8
Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий

сегодня, 10:36

Общество
Муниципальная управляющая компания признана банкротом
#банкротство #управляющая компания #Второе ГЖУ
4
Муниципальная управляющая компания признана банкротом

сегодня, 10:33

Общество