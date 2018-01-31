сегодня, 09:41
Липчан научат «родину любить», но без литературного творчества
В конкурсе «Моя гордость – Россия!» сократилось число номинаций.
В Липецкой области в 5-й раз стартует конкурс «Моя гордость – Россия!».
В конкурсе две номинации: «Авторский рисунок» и Видео-творчество», где участникам предлагается снять документальный фильм, репортаж или социальную рекламу
Организатором выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, который сообщил, что принять участия могут граждане с 6 лет. Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля 2018 года.
В прошлом году номинаций было три – кроме нынешних двух в программу входило еще и «Литературно-поэтическое творчество». Всего на конкурс год назад было прислано около 600 работ.
а
Липчанин.