Липчан научат «родину любить», но без литературного творчества

В конкурсе «Моя гордость – Россия!» сократилось число номинаций.

В Липецкой области в 5-й раз стартует конкурс «Моя гордость – Россия!».

В конкурсе две номинации: «Авторский рисунок» и Видео-творчество», где участникам предлагается снять документальный фильм, репортаж или социальную рекламу

Организатором выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, который сообщил, что принять участия могут граждане с 6 лет. Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля 2018 года.

В прошлом году номинаций было три – кроме нынешних двух в программу входило еще и «Литературно-поэтическое творчество». Всего на конкурс год назад было прислано около 600 работ.