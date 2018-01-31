Общество

сегодня, 09:41

Липчан научат «родину любить», но без литературного творчества

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#Патриотизм #конкурс
Липчан научат «родину любить», но без литературного творчества

В конкурсе «Моя гордость – Россия!» сократилось число номинаций.

В Липецкой области в 5-й раз стартует конкурс «Моя гордость – Россия!».

В конкурсе две номинации: «Авторский рисунок» и Видео-творчество», где участникам предлагается снять документальный фильм, репортаж или социальную рекламу
Организатором выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, который сообщил, что принять участия могут граждане с 6 лет. Заявки на участие принимаются с 25 января до 6 апреля 2018 года.

В прошлом году номинаций было три – кроме нынешних двух в программу входило еще и «Литературно-поэтическое творчество». Всего на конкурс год назад было прислано около 600 работ.

2 273
#Патриотизм #конкурс

Комментарии (2)

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а

43 минуты назад
учить будут самым доступным методом -литературным матом
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Липчанин.

сегодня, 10:38
У Королева и Путилина одна родина Буржуйская у нас другая нищая , да спасёт она Х... эта родина!
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