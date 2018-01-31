Общество

вчера, 20:50

Липчанка пожаловалась на просрочку в магазине

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#торговля #поосрочка
Липчанка пожаловалась на просрочку в магазине

В одном липецком магазине нашли просроченные мясные полуфабрикаты, форель и семгу, тушки цыплят, в другом обнаружили переклеенную маркировку и просроченное масло.

Сегодня на телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение от жительницы Липецка о нарушении прав потребителей. В обращении сообщалось, что в одном из универсамов на улице П. Лумумбы реализуется некачественная продукция. По жалобе было проведено наблюдение за осуществлением торговой деятельности в данном предприятии, в ходе которого были выявлены нарушения, а именно с истекшим сроком годности находились в реализации охлажденные мясные полуфабрикаты – гуляш из свинины, поджарка из свинины, фарш; слабосолёная рыба форель и семга фасованные, тушки цыпленка-бройлера, с признаками порчи и гнили продавались яблоки; отсутствовали Книга отзывов и предложений и Правила продажи отдельных видов товаров. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. Кроме того, на телефон горячей линии поступило обращение жительницы Липецка о нарушении прав потребителей в одном из магазинов на проспекте Мира: при покупке скумбрии соленой липчанка обратила внимание не переклеенную маркировку (под верхней скрывался ценник производителя с указанием меньшего веса). Женщине объяснили, что товар в магазине был переупакован и взвешен уже в упаковке, поэтому и увеличилась цена. Покупательница не согласна с тем, что должна платить за упаковку. По обращению потребителя проведено наблюдение. В ходе обследования установлено, что в продаже находились продовольственные товары (сельдь соленая, скумбрия х/к), предназначенные для реализации потребителям (с наличием ценников), расфасованные и упакованные изготовителем товара, с указанием веса в маркировке на упаковке товара, при продаже которых магазином вновь производилось их дополнительное перевешивание и наклеивание дополнительной маркировки с указанием веса, отличного от веса изготовителя (выше первоначального). В данном случае действия продавцов противоречат положениям п.34 «Правил продажи отдельных видов товаров» (утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. № 55), так как при продаже продовольственных товаров, расфасованных и упакованных изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание не должно производиться. Кроме того, в магазине нашли другие нарушения: отсутствовали контрольные весы в торговом зале для проверки покупателем правильности цены, меры и веса; с истекшим сроком годности находились в реализации масло сливочное и растительно-сливочное в большом количестве, полуфабрикаты замороженные куриные крылышки, газированный напиток, на свежую выпечку отсутствовала информация о сроках изготовления, хранения и температурном режиме; газированные напитки хранились на полу торгового зала без поддонов и поддтоварников. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.
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#торговля #поосрочка

Комментарии (3)

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ВЛАДИМИР ПУТИН

вчера, 22:59
Я, как президент Российской Федерации, * закрыть все школы Липецка на карантин. Если мое условие не будет выполнено, урежу зарплаты и пенсии и заставлю плотить нолог.
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Гость

вчера, 22:33
Вы там с хэштэгом накосячили:)
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Веня

вчера, 22:01
Что касается самого списка — вся администрация президента, все правительство, весь бизнес… За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть по сути всех нас, все 146 миллионов...нормально так преподнесли да)))...отрасли...как будто лично председатель газпрома газ этот выпукивает...своим же торгуют)...
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