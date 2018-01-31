Липчанка пожаловалась на просрочку в магазине

В одном липецком магазине нашли просроченные мясные полуфабрикаты, форель и семгу, тушки цыплят, в другом обнаружили переклеенную маркировку и просроченное масло.

Сегодня на телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение от жительницы Липецка о нарушении прав потребителей. В обращении сообщалось, что в одном из универсамов на улице П. Лумумбы реализуется некачественная продукция. По жалобе было проведено наблюдение за осуществлением торговой деятельности в данном предприятии, в ходе которого были выявлены нарушения, а именно с истекшим сроком годности находились в реализации охлажденные мясные полуфабрикаты – гуляш из свинины, поджарка из свинины, фарш; слабосолёная рыба форель и семга фасованные, тушки цыпленка-бройлера, с признаками порчи и гнили продавались яблоки; отсутствовали Книга отзывов и предложений и Правила продажи отдельных видов товаров. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. Кроме того, на телефон горячей линии поступило обращение жительницы Липецка о нарушении прав потребителей в одном из магазинов на проспекте Мира: при покупке скумбрии соленой липчанка обратила внимание не переклеенную маркировку (под верхней скрывался ценник производителя с указанием меньшего веса). Женщине объяснили, что товар в магазине был переупакован и взвешен уже в упаковке, поэтому и увеличилась цена. Покупательница не согласна с тем, что должна платить за упаковку. По обращению потребителя проведено наблюдение. В ходе обследования установлено, что в продаже находились продовольственные товары (сельдь соленая, скумбрия х/к), предназначенные для реализации потребителям (с наличием ценников), расфасованные и упакованные изготовителем товара, с указанием веса в маркировке на упаковке товара, при продаже которых магазином вновь производилось их дополнительное перевешивание и наклеивание дополнительной маркировки с указанием веса, отличного от веса изготовителя (выше первоначального). В данном случае действия продавцов противоречат положениям п.34 «Правил продажи отдельных видов товаров» (утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. № 55), так как при продаже продовольственных товаров, расфасованных и упакованных изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание не должно производиться. Кроме того, в магазине нашли другие нарушения: отсутствовали контрольные весы в торговом зале для проверки покупателем правильности цены, меры и веса; с истекшим сроком годности находились в реализации масло сливочное и растительно-сливочное в большом количестве, полуфабрикаты замороженные куриные крылышки, газированный напиток, на свежую выпечку отсутствовала информация о сроках изготовления, хранения и температурном режиме; газированные напитки хранились на полу торгового зала без поддонов и поддтоварников. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.