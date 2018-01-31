Новости в instagram

вчера, 19:14

Липецкая вечЁрка: возврат платежа за ЖКХ, поджигатель прокуратуры и лестница в парк

5 1421
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: возврат платежа за ЖКХ, поджигатель прокуратуры и лестница в парк
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 30 января.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено вопросу оплаты коммунальных услуг. Жильцы многоквартирных домов не обязаны платить за проверку общедомового газового оборудования. На этой позиции настаивает глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про суд над вымогателем. Усманский суд приговорил по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего пенсионера, некогда начальника местного уголовного розыска, судимого в 90-х годах за поджог прокуратуры и воровство.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме оплаты проезда в автобусах и трамваях. Управление дорог и транспорта Липецкой области предлагает пассажирам ответить на вопрос, хотят ли они оплачивать проезд в транспорте банковской картой.

Горячо в комментариях к новости про тропку к торговому центру. Всего за две недели идея благоустроить в овраге уже проторенную покупателями с «Елецкого» тропу  набрала 566 положительных откликов.

Между тем, особо импонирует читателям сообщение про благоустройство исторической зоны Липецка. Каскадная лестница объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города.


5 1421
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

злой обыватель

вчера, 21:50
Да не знаю. К нам с горгаза * в этом году с проверкой. Ничего не взяли. И с укашки никаких счетов не * . В прошлом тоже было.
ответить

Макарыч

вчера, 21:16
Мэр, я вычеркнул эту услугу из платежки еще в ноябре, хотя * только вчера...ничего не подписывал...
ответить

Мэр

вчера, 21:10
Макарыч, идиоты те, кто за это платит.
ответить

Макарыч

вчера, 20:57
Нормально. Надо теперь управляющим компаниям еще и трубы в квартире проверить от 550 рублей до 1350 рублей, Трубу холодной воды....горячей....отопления.....и за каждую трубу по 550 рублей взять...а дальше может и энергетики подтянутся...проводку в квартире проверить....по такой же цене.....а ну и да канализационную трубу тоже надо проверить и сумму выставите 1500 рублей.... ИДИОТЫ
ответить

1

вчера, 19:53
Судья Крючкова из правобережного суда, которая греет аферистов, оказывается на повышении в в обл. суде- как хвастываются аферисты-хотя официальной информации пока нет--Марков ты что вообще дурак????? У Тебя судья, которая под вопросом, и крышующая аферистов---ДА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭТИХ АФЕРИСТОВ----ДАВАЙ Я ТЕБЕ ПАМЯТНИК * СДЕЛАЮ __Я ТЕБЕ ВЫСЫПЛЮ ПЕСОК И БЕТОН И ПОЗОВУ ЖУРНАЛИСТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПУСТЬ ОНИ ПОСМОТРЯТ НА ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ-----за деньги СУДИТЕ!!!! Я ТЕБЯ В ПОРОШОК СОТРУ!!!!!КАК ТЫ СМЕЕШьСЯ НАД ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

На Масленицу в Липецке устроят катания на собаках
#Масленица
9
На Масленицу в Липецке устроят катания на собаках

вчера, 12:15

Общество
В Липецкой области пройдут карнавал масленичных кукол и конкурс блинов
#Масленица
В Липецкой области пройдут карнавал масленичных кукол и конкурс блинов

вчера, 10:50

Культура
Липецкая вечЁрка: карантин в школах, уборка снега и Satisfaction
#обзор #события #вечЁрка
11
Липецкая вечЁрка: карантин в школах, уборка снега и Satisfaction

29.01.2018 18:58

Новости в instagram
«Холостая» снегоуборка попала на видео
#снег #уборка
61
«Холостая» снегоуборка попала на видео

29.01.2018 10:40

Общество
Липецкие студенты записали свой вариант Satisfaction
#клип #ролик #День студента
36
Липецкие студенты записали свой вариант Satisfaction

29.01.2018 09:07

Общество
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе
#маршрут выходного дня #застывшее время
35
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

28.01.2018 11:59

Общество