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вчера, 19:14
Липецкая вечЁрка: возврат платежа за ЖКХ, поджигатель прокуратуры и лестница в парк
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 30 января.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено вопросу оплаты коммунальных услуг. Жильцы многоквартирных домов не обязаны платить за проверку общедомового газового оборудования. На этой позиции настаивает глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про суд над вымогателем. Усманский суд приговорил по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего пенсионера, некогда начальника местного уголовного розыска, судимого в 90-х годах за поджог прокуратуры и воровство.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме оплаты проезда в автобусах и трамваях. Управление дорог и транспорта Липецкой области предлагает пассажирам ответить на вопрос, хотят ли они оплачивать проезд в транспорте банковской картой.
Горячо в комментариях к новости про тропку к торговому центру. Всего за две недели идея благоустроить в овраге уже проторенную покупателями с «Елецкого» тропу набрала 566 положительных откликов.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про благоустройство исторической зоны Липецка. Каскадная лестница объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено вопросу оплаты коммунальных услуг. Жильцы многоквартирных домов не обязаны платить за проверку общедомового газового оборудования. На этой позиции настаивает глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про суд над вымогателем. Усманский суд приговорил по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего пенсионера, некогда начальника местного уголовного розыска, судимого в 90-х годах за поджог прокуратуры и воровство.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме оплаты проезда в автобусах и трамваях. Управление дорог и транспорта Липецкой области предлагает пассажирам ответить на вопрос, хотят ли они оплачивать проезд в транспорте банковской картой.
Горячо в комментариях к новости про тропку к торговому центру. Всего за две недели идея благоустроить в овраге уже проторенную покупателями с «Елецкого» тропу набрала 566 положительных откликов.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про благоустройство исторической зоны Липецка. Каскадная лестница объединит две знаковых в истории Липецка территории – старейшую улицу Ленина (Дворянская) и Нижний парк - в один маршрут, по которому смогут прогуляться не только гости, но и жители города.
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29.01.2018 09:07Общество
злой обыватель
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