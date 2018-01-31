Общество

вчера, 18:17

Проверенные продукты начнут выделять специальными ценниками

13 1243
#торговля
Проверенные продукты начнут выделять специальными ценниками

Обещают, что это не приведёт к подорожанию.

Как сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, товары со знаком Российской системы качества появятся на полках липецких магазинов. Так жители области смогут узнавать проверенные продукты. Их будут выделять специальными ценниками.

Государственный Знак качества уже получили более 150 отечественных товаров, в том числе липецкого производства.

Общероссийскую систему мониторинга и подтверждения качества продукции разработали в Минпромторге, основываясь на опыте советского Госта. Так, два года назад появился новый знак качества — тот же знаменитый пятиугольник, но вместо надписи “СССР” в нём буква К. Значок присуждается тем отечественным товарам, которые соответствуют не только Госту, но и повышенным стандартам Роскачества, которые специально разрабатывают совместно с профильными НИИ.

Как обещают, к удорожанию продукции присвоение знака качества не повлияет.
13 1243
#торговля

Комментарии (13)

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А на фото

35 минут назад
Опять скрытая рекламма " * #34; )))))
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Не а лучше сразу

35 минут назад
Проверенный магазин во как чтоб все все покупали))))))
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Тоесть

36 минут назад
Получается будут навязывать эти товары))))) ребятки ваш маркетинг уже давно устарел меняйте пластинку))))))
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Житель

49 минут назад
остальные производители чуть заметно изменят этот знак качества и будут штамповать на всех продуктах. Это тоже самое когда запрещали 100 Вт лампочки накаливания
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злой обыватель

вчера, 22:30
Да эти все проверки.... Лишние деньги в бюджет органов власти. Продукт от этого лучше не станет.
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WAX

вчера, 22:21
А кем проверренные то?
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да вы ох..ли!

вчера, 20:52
а почему собственно в продаже имеются "непроверенные" продукты? за это кто-то понесет ответственность?
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из СССР

вчера, 19:53
В твоем СССР , Докторская колбаса была весьма популярна и состояла согласно ГОСТу из натуральных составных :свинина-70%, говядина 25% и пр., вы уважаемый такую колбасу не вкушали и не вам за неё говорить.
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В твоем СССР

вчера, 19:19
"Проверено, мяса нет!", мяса в колбасе было 27%
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В России стандарты уже ниже

вчера, 19:18
чем в Уганде. Продукты сделаны из говна. Какой может быть знак качества на говно?
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