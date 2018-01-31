Проверенные продукты начнут выделять специальными ценниками

Обещают, что это не приведёт к подорожанию.

Как сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, товары со знаком Российской системы качества появятся на полках липецких магазинов. Так жители области смогут узнавать проверенные продукты. Их будут выделять специальными ценниками.



Государственный Знак качества уже получили более 150 отечественных товаров, в том числе липецкого производства.



Общероссийскую систему мониторинга и подтверждения качества продукции разработали в Минпромторге, основываясь на опыте советского Госта. Так, два года назад появился новый знак качества — тот же знаменитый пятиугольник, но вместо надписи “СССР” в нём буква К. Значок присуждается тем отечественным товарам, которые соответствуют не только Госту, но и повышенным стандартам Роскачества, которые специально разрабатывают совместно с профильными НИИ.



Как обещают, к удорожанию продукции присвоение знака качества не повлияет.