вчера, 17:41
Магазинный вор напал на полицейских
Следственным отделом по г. Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Вину в совершении преступления обвиняемый признал на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение алкогольным опьянением. В короткие сроки следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 5 лет.
знаток