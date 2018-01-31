Общество

вчера, 17:41

Магазинный вор напал на полицейских

1 1583
#насилие в отношении представителя власти
Магазинный вор напал на полицейских

Следственным отделом по г. Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что 14 декабря 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками продуктового магазина за попытку хищения двух бутылок пива и мелкое хулиганство. Приехавшие полицейские, решили доставить злоумышленника в отдел. Однако дебошир оказал сопротивление и нанес полицейскому удар ногой в грудь.  Стражам порядка пришлось применить спецсредства – наручники, после чего обвиняемый был доставлен в отдел полиции.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение алкогольным опьянением. В короткие сроки следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 5 лет.
1 1583
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (1)

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знаток

вчера, 21:57
условку дадут.
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