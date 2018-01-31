Общество

вчера, 17:31

В Липецке экологи стремятся предотвратить подледный замор рыбы

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#замор рыбы #экология
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В Липецке экологи стремятся предотвратить подледный замор рыбы

Отдел охраны окружающей среды администрации Липецка активизирует работу по предупреждению замора рыбы в водных объектах в границах муниципального образования. Городские экологи, обращают внимание рыболовов-любителей и всех, неравнодушных к проблеме жителей областного центра: в зимнее время помочь в этом могут несколько пробуренных лунок.

По мнению специалистов, самые неблагоприятные зимние месяцы для обитателей прудов и обводнённых карьеров – февраль и март. Именно в этот период лед достигает максимальной толщины, что может привести к гибели от кислородного голодания рыб, ракообразных, моллюсков. Причиной являются водоросли, которые, даже находясь подо льдом, продолжают выделять углекислоту. К наиболее чувствительным породам относятся окунь, ерш, толстолобик и щука.

Способ борьбы с проблемой – простой и эффективный. С помощью ледорубов, ломов и пешни делаются лунки (майны) диаметром до 20 см. А чтобы полыньи не затянуло наледью, туда опускаются охапки камыша, связанного в снопы. Стебли внутри полые и обеспечивают нормальную циркуляцию кислорода. Количество прорубей зависит от площади водоема и в среднем составляет 3-5 шт./га. Их следует располагать в центре водоема и по периметру, где глубина непромерзающего слоя достигает 50 – 60 см.

Специалисты-экологи, в целях борьбы с зимними заморами ихтиофауны, обращают внимание рыболовов-любителей и всех, неравнодушных к проблеме жителей города, желающих помочь зимующей рыбе. Несколько пробуренных лунок – это дополнительное количество кислорода в воде и личный вклад в повышении эффективности проводимых профилактических мероприятий.

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#замор рыбы #экология
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Комментарии (5)

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Петрович

вчера, 22:57
Один фиг я и мои друзья всю эту фауну электроудочками выбьем.
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WAX

вчера, 22:23
А что гдето осталась рыба?
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Все нормально.

вчера, 20:41
Что бы не делать.Одно вид создать,что работают.Лед появился как две недели назад.Через две растает.Какой замор?
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Фокс

вчера, 18:03
Сколько раз на платниках бывали заморы: жадность одолевает- не рыбак зимой должен платить хозяину, а наоборот, за просверленные рыбаком лунки, потому как в глухозимье изъятие рыбы мизерное
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Сергей

вчера, 17:40
Щуку запретили ловить кто лунки бурить будет
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