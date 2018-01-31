вчера, 17:24
Мошенники выманили у липецкой пенсионерки полтора миллиона рублей
Преступление произошло напротив областного суда.
Около часа назад в Липецке напротив здания областного суда двое мужчин с цыганской внешностью обманули пожилую женщину.
Как стало известно GOROD48, мошенники предложили пенсионерке медицинские услуги в обмен на приличное финансовое вознаграждение. Передача денег состоялась напротив Липецкого областного суда. После того, как преступники взяли наличные, они сели в машину и скрылись.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в данный момент ведется розыск подозреваемых, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, что вчера подобное преступление было совершено на улице Ушинского. Двое мужчин обманули 75-летнюю женщину под видом оказания медицинской помощи ее родственнику. Пожилая липчанка отдала им 140 000 рублей.
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какие же мед услуги
Сталин
Ну доктор то Геьельс
Ну ничего