Происшествия

вчера, 17:24

Мошенники выманили у липецкой пенсионерки полтора миллиона рублей

23 3064
#мошенничество
Мошенники выманили у липецкой пенсионерки полтора миллиона рублей

Преступление произошло напротив областного суда.

Около часа назад в Липецке напротив здания областного суда двое мужчин с цыганской внешностью обманули пожилую женщину.

Как стало известно GOROD48, мошенники предложили пенсионерке медицинские услуги в обмен на приличное финансовое вознаграждение. Передача денег состоялась напротив Липецкого областного суда. После того, как преступники взяли наличные, они сели в машину и скрылись.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в данный момент ведется розыск подозреваемых, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что вчера подобное преступление было совершено на улице Ушинского. Двое мужчин обманули 75-летнюю женщину под видом оказания медицинской помощи ее родственнику. Пожилая липчанка отдала им 140 000 рублей.

23 3064
#мошенничество

Комментарии (23)

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гость

35 минут назад
Косыревка лидер ваши пасечки зои сокол рядом не стояли Наркота и тд под * у ментов и им подобным тобиш выше
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гость

36 минут назад
Косыревка лидер ваши пасечки зои сокол рядом не стояли Наркота и тд под * у ментов и им подобным тобиш выше
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просто

43 минуты назад
неужели нельзя прошерстить полиции липецкие цыганские гетто типа пасечек, зои и сокола. Наверняка вся эта шушера оттуда
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Математик

55 минут назад
А с каких, стесняюсь спросить, пор полтора миллиона рублей стали эквивалентны ста сорокам тысячам?
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злой обыватель

вчера, 21:45
старые люди всегда , скоро вымрет старое поколение, будут в этом возрасте следующее поколение. Всё так и будет, скопить не будут. И мошенники переквалифицируются на другие объекты.
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старые люди всегда

вчера, 21:06
не * тратить деньги. ни * их собирать.Старушки к 75 годам (если дети не алкаши-нарики и не выбивают деньги силой), набирают в среднем 1 миллион. к 85 гдам ( если набирали с мужем, который умер лет 5-7 назад) - 1.5 млн. Держат деньги их в основном дома. вроде хотят квартиру купить. Или что-то дельное. Но смерть обычно мешает. И деньги либо воруют чужие люди либо тратят на себя сыночки-дочки-внучки-гавнючки. Вывод: старики, тратьте деньги на себя!
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какие же мед услуги

вчера, 21:02
предлагали этой бабушке? и как они вызвали доверие у старушки, если она ни своим детям, ни внукам не верит.
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Сталин

вчера, 21:01
Всех цыган депортировать в вагонах для скота из России
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Ну доктор то Геьельс

вчера, 20:18
Нонка, и русскую шваль из деревень так же вывести хотел. Знал что делать.
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Ну ничего

вчера, 20:16
Бредятина, если в пяточку пошла,с такой то суммой,то не сильно обеднеет .Не думаю,что прям уж бедная такая пенсионерка то
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