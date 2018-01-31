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вчера, 17:18
Петербурженка угнала машину, чтобы доехать до дома
Так во время допроса заявила девушка
В понедельник, 29 января, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его автомобиль Citroën угнали в ночь с 28 на 29 января. Вечером того же дня в полицию с повинной явилась и угонщица. Женщина полностью признала свою вину, - сообщает 78.ru.
Преступницей оказалась ранее судимая 25-летняя женщина. Она рассказала, что раскаивается: похищать машину не хотела, но нужно было добраться до места жительства. Ранее угонщица уже была судима за кражу и грабеж. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.
Машину потерпевшего нашел другой автомобилист – той же ночью на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Машина стояла там с открытой дверью, на что и обратил внимание мужчина.
Преступницей оказалась ранее судимая 25-летняя женщина. Она рассказала, что раскаивается: похищать машину не хотела, но нужно было добраться до места жительства. Ранее угонщица уже была судима за кражу и грабеж. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.
Машину потерпевшего нашел другой автомобилист – той же ночью на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Машина стояла там с открытой дверью, на что и обратил внимание мужчина.