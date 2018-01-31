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вчера, 17:16

Долги потенциальных банкротов увеличились к началу 2018 года вдвое

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#банкротство
Долги потенциальных банкротов увеличились к началу 2018 года вдвое

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое — до 31,76 млрд рублей. 

Об этом говорится в исследовании Национального центра банкротств (НЦБ) для «Известий»

Как отмечают эксперты, уже в 2018 году сумма может увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей. Кроме того, по данным аналитиков, на 34% вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 млн рублей.

В то же время число россиян, подавших заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тыс. К 2020 году армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупредили аналитики.

364
#банкротство

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