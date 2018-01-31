Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз

Министерство транспорта предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Как сообщили «Известиям» в ведомстве, необходимые поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В поправке к ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…» говорится, что выгнать «зайца» можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Также отмечается, что если безбилетный пассажир отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.

Кроме того, в Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят безбилетного пассажира.