В России

вчера, 17:10

Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз

354
#транспорт
Минтранс предложил запретить высаживать безбилетников на мороз

Министерство транспорта предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Как сообщили «Известиям» в ведомстве, необходимые поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В поправке к ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…» говорится, что выгнать «зайца» можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Также отмечается, что если безбилетный пассажир отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.

Кроме того, в Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят безбилетного пассажира. 

354
#транспорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Петербурженка угнала машину, чтобы доехать до дома
Петербурженка угнала машину, чтобы доехать до дома

вчера, 17:18

В России
Долги потенциальных банкротов увеличились к началу 2018 года вдвое
#банкротство
Долги потенциальных банкротов увеличились к началу 2018 года вдвое

вчера, 17:16

В России
Ученые назвали российские города с наибольшей продолжительностью жизни населения
#демография
Ученые назвали российские города с наибольшей продолжительностью жизни населения

вчера, 14:26

В России
Серым смартфонам готовят черные списки
#Смартфоны #черные списки
Серым смартфонам готовят черные списки

вчера, 14:14

В России
Медведев утвердил новый перечень предоставляемых в МФЦ услуг
#МФЦ #услуги #Медведев
Медведев утвердил новый перечень предоставляемых в МФЦ услуг

вчера, 14:03

В России
В Москве двое мужчин погибли при пожаре на стройке станции метро
#Пожар #Москва
В Москве двое мужчин погибли при пожаре на стройке станции метро

вчера, 12:18

В России